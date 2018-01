Para virar a página: São Paulo enfrenta Mirassol pelo Paulistão

Na noite desta quarta-feira (24), o São Paulo viaja até Mirassol, para enfrentar a equipe que leva o mesmo nome da cidade.

O Tricolor Paulista vem com força total, pois quer engatilhar no Campeonato Paulista, já que perdeu a partida de estreia para o São Bento, por 1 a 0, e empatou em 0 a 0 com o Novorizontino em pleno Morumbi, no último domingo.

Já o Mirassol vive uma fase bem parecida com a do Tricolor, pois perdeu para o Novorizontino a primeira rodada e empatou com o São Bento, portanto a esperança de partida equilibrada é a que paira nos bastidores de ambos os times.

Em relação as escalações, o Mirassol não deve vir com surpresas e deve ser o time que vem sendo titular, sendo Fernando Leal; Bruno Oliveira, Jesiel, Edson Silva e Willian Simões; Wellington Rodrigues, Oyama, Paulinho e Rodolfo; Dalberto e Alison

Já o time do Morumbi contará com desfalques. Arboleda que está lesionado com um estiramento na coxa, Morato que se recupera de uma cirurgia e Gabriel Sara que está disputando a Copinha, foram cortados da partida. Além do Peruano Cueva, que tem vivido momentos tensos na equipe. Após ficar mais da metade do último jogo no banco de reservas, e seguir na reserva diante do Mirassol, o meia disse ter ficado descontente e pediu para não viajar. Já o São Paulo, diz que o camisa 10 se demonstrou desanimado com a equipe, após o clube negar a proposta do Al-Hilal pelo atleta.

Portanto a possível escalação para o Tricolor será: Sidão; Reinaldo, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Militão; Jucilei, Petros e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner e Diego Souza. Atenção para Diego Souza que deve começar a partida entre os titulares e Anderson Martins que deve estrear.

Já em história, o São Paulo leva a vantagem, são 5 vitórias do Tricolor, contra nenhuma do adversário, e 2 empates. Já em número de gols são 14 do time do Morumbi, contra só 4 do Mirassol. Será que dessa vez o Mirassol vai desencantar sobre o São Paulo?

Após essa partida, o time da Capital enfrentará o rival Corinthians no sábado, já a equipe do interior, enfrentará o Santo André, na segunda feira (29).