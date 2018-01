São Paulo comemora final da Copinha mesmo após 'perder' atletas para o profissional

Foto: Igor Amorim/saopaulofc.net

No início de janeiro, André Jardine finalizava a preparação do elenco para a Copinha, a lista de inscritos já estava sendo fechada, mas um pedido de Dorival Júnior fez com que cinco atletas deixassem o grupo e se juntassem ao time principal na pré-temporada. No acordo entre os técnicos, ficou selado que Caíque, Paulinho Bóia, Gabriel Sara, Bissoli e Marquinhos Cipriano treinariam com os profissionais.

Caíque, Gabriel Sara e Bissoli foram as grandes perdas do time, já que terminaram a temporada sendo titulares, na disputa da Copa RS, vencida pela equipe, em dezembro. Paulinho Bóia terminou o ano bem, mas já estava sendo relacionado com mais frequência por Dorival Junior, devido ao destaque no Brasileirão de Aspirantes. Cipriano, que tem grande potencial, não fez um bom 2018, muito por conta de lesões que o afastaram e da adaptação à nova categoria.

Para o lugar dos três que vinham sendo titulares, Jardine acionou Antony, Jonas Toró e Gabriel Novaes. Para a felicidade do comandante, os dois primeiros corresponderam e supriram as ausências, sendo dois dos destaques do time até aqui. Novaes, que tem um estilo diferente de Bissoli, não conseguiu ir bem e acabou sendo sacado do time titular.

Até o final de 2017, Antony fazia parte do sub-17, foi peça importante na conquista da Copa BH, ao lado de Brenner, Paulinho e Helinho, esse último que também está no elenco que disputa a Copinha. Em processo de transição, o jogador chamou atenção nos primeiros jogos do time e foi exaltado pela torcida. Para o jogo contra o Internacional, foi preterido por Helinho, que teve atuação destacável.

Na última edição da Copa SP, Toró foi um dos grandes destaques dos clubes pequenos, estava no Primavera-SP, que o emprestou para o São Paulo, onde fez boa temporada e terminou como artilheiro da categoria, com 28 gols, apesar de ser reserva. Em 2018, com a condição de titular, virou o principal nome do time na Copinha, tendo marcado gols decisivos diante de Chapecoense e Vitória, que o colocaram na disputa pela artilharia do torneio.

Substituto de Bissoli, que terminou o ano em alta, Gabriel Novaes não vem fazendo uma boa Copinha. O atacante acumula passagens por seleções de base, mas parece não ter se adaptado muito bem ao estilo que a equipe exige. No último jogo, sequer chegou a sair do banco, por opção tática de Jardine.

Antes da última partida, existia a possibilidade de Bissoli e Gabriel Sara se juntarem ao grupo, porém, apenas o segundo integrou a delegação. Sara até chegou a entrar no jogo, enquanto temporal castigava a Arena Barueri, mas foi sacado na retomada da partida.

Para o jogo contra o Flamengo, ainda existe a chance de outros nomes se juntarem ao grupo, mas nenhuma informação chegou a ser divulgada pela comissão técnica. Seguindo pelo caso de Sara, a expectativa é que se mantenha o time que vem atuando desde o início da competição.