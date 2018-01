Briga pelo título: São Paulo e Flamengo disputam grande final da Copa SP de Futebol Júnior

Nesta quinta-feira (25), às 10h, São Paulo e Flamengo fazem a grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. Jogo que será realizado no Pacaembu.

Entre as duas equipes, o mais recente a ser campeão da competição de juniores foi o Flamengo, ao derrotar o Corinthians nas penalidades na edição de 2016. Já o São Paulo, em seu último título, também venceu nas penalidades: em 2010, enfrentou o Santos na finalíssima e sagrou-se campeão daquele ano.

O tricolor paulista chega à sua décima final da Copinha, agregando três títulos e seis vice-campeonatos. Por outro lado, a equipe rubro-negra tem uma porcentagem maior em finais, em detrimento da quantia que disputou: foram três no total, ganhando todas possíveis.

A campanha do São Paulo: ataque soberano e propositivo, equipe sólida e convincente

Integrante do grupo 10 da competição, o São Paulo estreou no torneio com vitória por 6 a 2 diante do Cruzeiro-DF. Na segunda partida, a equipe fez 3 a 1 sobre o Sergipe. Na última partida da fase de grupos, aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo-SP, assegurando a classificação e a primeira colocação da chave.

O time terminou a fase de grupos com o melhor ataque da Copinha ao lado do Botafogo, com 13 gols cada. Na segunda fase da competição, o clube paulista eliminou a Chapecoense por 2 a 0, com dois gols do atacante Toró. Na fase seguinte, o clube derrotou o Botafogo-SP por 1 a 0, com gol único de Fabinho. Nas oitavas de final, o São Paulo superou o Cruzeiro, também por um a zero, com gol do meia Igor Gomes.

Antes de finalmente chegar na final, venceu o Internacional nas penalidades, em jogo repartido por conta de uma forte chuva na partida que denominaria um dos finalistas.

O técnico André Jardine ainda declarou sobre os anos anteriores, na qual havia passado perto. Apesar das tentativas e da longevidade na competição, o técnico do Sub-20 do São Paulo é copeiro e detentor de sete títulos na base.

“Tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde a gente ia chegar nessa final. As competições que vencemos são tão difíceis como a Copinha e a gente vinha chegando, quase sempre em todas as semifinais, e as que chegamos à final, nós vencemos. Eu comentava que a gente vivia essa vontade de chegar à final da Copinha, mas sem ansiedade ia acontecer. A gente nem sempre tem a sorte, temos fatalidades, algumas dificuldades inesperadas, mas a gente tinha convicção que estava sempre beliscando, e uma hora vamos ganhar”, disse.

Campanha do Flamengo inclui superação após inúmeros desfalques na base

Integrante do grupo 21 da competição, o Flamengo estreou no torneio com vitória por 6 a 0 diante do Ji-Paraná. Na segunda partida, a equipe empatou com o Aimoré por 1-1. Na terceira e última partida da fase de grupos, venceu o Oeste por 2-0, passando em primeiro em seu grupo.

Na segunda fase, a equipe carioca seguiu na competição aplicando sonoros 5-0 no Elosport. Logo após, venceu o Coritiba por 1-0. Com o mesmo placar retraído do jogo anterior, venceu o Audax. Ainda com gol único, venceu o Avaí e classificou para as semifinais, onde venceu a Portuguesa por 3-2. Destaque para a jóia Vitor Gabriel, que marcou dois gols na ocasião.

O técnico Maurício Souza busca título inédito na carreira, e ressaltou quais as principais características de sua equipe - a sua filosofia - em campo.

"Eu gosto de jogar com a bola, com posse, propondo o jogo, mas às vezes isso não é possível por alguns motivos. Então busco me adequar sempre às características do elenco que tenho", declarou.