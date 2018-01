Diego Souza destaca elenco após primeira vitória do São Paulo: "Grupo forte, compacto e alegre"

(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Diego Souza deixou a sua marca nesta quarta-feira (24) e abriu as portas para a vitória do São Paulo sobre o Mirassol por 2 a 0, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, na partida pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2018.

O gol só veio aos 38 minutos do segundo tempo e na jogada, Paulinho acionou Éder Militão pela direita. O defensor cruzou e Diego Souza tentou duas vezes para marcar: na primeira finalização, foi travado pelo rival. Na segunda, o centroavante mandou para o fundo do barbante. Na comemoração o camisa 9 foi abraçado por todos os companheiros e, assim que o jogo terminou, Diego falou sobre a importância da união do time.

“Sabemos da pressão que é vestir essa camisa. Então nada mais justo do que comemorar com os meus companheiros. Estamos formando um grupo forte, compacto, unido e alegre, porque é assim que se consegue formar um grupo vencedor. Mesmo quem está de fora, tem alegria e incentiva o companheiro. Acredito que esta amizade vai nos fazer ter resultados positivos”, afirmou.

O primeiro gol de Diego Souza com a camisa tricolor deu mais confiança ao time e Lucas Fernandes fechou o placar ao marcar o segundo gol, aos 44 minutos. Assim que a bola parou de rolar, o técnico Dorival Júnior destacou a evolução do time, que mesmo fora de casa soube envolver o adversário.

“Fizemos uma boa partida, determinada e criamos inúmeras oportunidades. Foi um grande jogo. Trabalhamos a bola, fizemos infiltrações e teve troca de passes. A torcida percebeu que o time estava tentando jogar. É necessário ter paciência, porque as coisas vão acontecer. Eu estava confiante de que o gol sairia a qualquer momento”, avaliou.

“Temos de falar das coisas boas do São Paulo, do grande jogo de hoje e da decisão da Copinha nesta quinta-feira. Estava tranquilo, porque o time estava jogando bem. Tudo pode acontecer, mas merecemos o resultado por tudo que fizemos, e aconteceu uma evolução. É um esporte coletivo. O time vai oscilar ainda, tem uma garotada entrando, mas, mesmo assim, o time se mantém forte. É ter paciência e achar um bom time”, emendou.

Dorival também falou sobre o planejamento da comissão técnica neste início de temporada. “O ideal seria clássico mais tarde, mas é um campeonato atípico por causa da Copa do Mundo. Hoje, o comportamento físico foi muito bom. Quando pensam que, por resultado ou outro, você tomou a decisão errada, se vê o que aconteceu. Precisamos suportar fisicamente os jogos, porque na semana que vem tem ainda a Copa do Brasil. Mas comportamento tático também foi muito bom. Mudamos o conceito do jogo e, mesmo assim, conseguimos jogar”, finalizou.

Com a vitória, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo B com quatro pontos ganhos, enquanto o Mirassol segue na última posição do Grupo D. Os times voltam a entrar em campo no próximo fim de semana. Enquanto o Tricolor encara o Corinthians no Majestoso às 17 horas do sábado (27), no Pacaembu, o Leão enfrenta o Santo André no Estádio Bruno José Daniel, às 17h30 da segunda-feira (29).