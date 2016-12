Brasil vence Rússia e consegue classificação antecipada no Torneio Internacional de Manaus

Google Plus

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Após a vitória por 6 a 0 sobre a Costa Rica, o Brasil entrou em campo contra a Rússia, neste domingo (11), pelo segundo jogo do Torneio Internacional de Manaus. A equipe canarinho venceu as russas pelo placar de 4 a 0 e garantiu a classificação antecipada para a final da competição. Os gols da partida foram marcados por Bia, duas vezes, e Debinha, também duas vezes.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será na quarta-feira (14), na Arena da Amazônia, contra a Itália. A partida está marcada para às 22h15 (de Brasília). O confronto decidirá quem vai ter a vantagem do empate na decisão do Torneio, que acontecerá domingo (18), entre ambas as equipes.

O JOGO

A Seleção Brasileira começou a partida diante da Rússia a todo vapor. Com calma, a equipe canarinho dominou os primeiros 45 minutos de jogo. Logo aos 12 minutos, o Brasil abriu o placar. Debinha roubou a bola no campo de ataque e tocou para Bia, que driblou a defesa russa e mandou para o fundo do gol: 1 a 0.

Mesmo à frente no placar, a Seleção manteu o ritmo forte de marcação. Antes dos 30 minutos, a equipe canarinho teve uma oportunidade com Formiga em bola afastada em cima da linha, e novamente com Bia, que recebeu dentro da área e mandou na rede pelo lado de fora.

O segundo gol saiu ainda na primiera etapa. Aos 42', após bela troca de passes, Bia cruzou e Debinha, livre de marcação, cabeceou para ampliar o placar. O restante do primeiro tempo não teve mais lances de perigo.

A etapa complementar começou com pressão da Seleção Brasileira. Com quatro minutos, após cobrança de escanteio, Bruna subiu mais alto e mandou rente ao travessão. Logo depois, o Brasil conseguiu marcar. Bia recebeu cruzamento na segunda trave e se esticou toda para balançar novamente a rede: 3 a 0.

Aos 15 minutos, a equipe canarinho fechou o placar. Bia cruzou, Gabi Nunes deixou passar e Debinha, livre, só empurrou para o gol. Mesmo com a vitória praticamente garantida, o Brasil continuou trabalhando a bola e chegando no campo de ataque, mas sem eficácia. A Seleção chegou a segunda vitória em dois jogos e com dez gols marcados.