Confiante após ouro inédito, Brasil se prepara para Sul-Americano Sub-20

(Foto: Divulgação / CBF)

A Seleção Brasileira de Futebol Sub-20 vem com o elenco recheado de jogadores da base do Flamengo e Corinthians, já a do Equador vem composta com alguns jogadores do Independiente del Valle. Todos os jogadores são abaixo de 20 anos, e na Seleção Brasileira, os meninos não possuem idade inferior a 18 anos. O Equador conta com o jogador Fabiano Tello, que possui 16 anos e é o mais novo da equipe.

O Brasil é o maior vencedor da competição, são 11 títulos dentro das 27 edições. O Equador nunca venceu o Campeonato Sul-Americano, e não participou 3 vezes, sendo que 2001 o país foi sede do campeonato. Vale ressaltar que as equipes nunca se enfrentaram no sub-20 e o Brasil nunca sediou a competição.

O técnico Rogério Micale, de 47 anos, disputou o as Olimpíadas no comando da equipe brasileira, que foi campeã. Antes de viajar com o elenco para a Argentina, o técnico disse sobre sua personalidade: "Há um ano atrás eu poderia andar à vontade por ai que seria só mais um, como sempre foi. Era só um técnico da base. A partir dos Jogos, o reconhecimento ficou maior e as pessoas me reconhecem, me param, agradecem pela medalha".

Nós brasileiros estávamos carentes, em função do que acontecia na política e no esporte, e é muito bacana ter esse reconhecimento. Eu me sinto um cara realizado e feliz por poder viver isso e proporcionar isso aos brasileiros. Sou um cara assim, muito tranquilo. Sou até um pouco tímido em relação a abordagens, mas as pessoas chegam de forma muito carinhosa, abraçam e isso é muito bacana" , disse o técnico que está se sentindo em uma nova vida depois dos acontecimentos.

Rogério Micale também falou sobre seus objetivos no Sul-Americano: "É tudo um pouco. Pretendemos alcançar o título, porque somos a Seleção Brasileira. Queremos a classificação para o Mundial, porque o primeiro passo é esse. Você oferece experiência e rodagem a esses atletas com a ida ao Mundial. No futuro, em termos formativos, isso será importante para o atleta. É um conjunto de fatores importantes: formar, classificar e ganhar. Porque é a Seleção Brasileira."

Sixto Vizuete, o técnico de confiança

Vizuete é homem de confiança da Federação Equatoriana. Com idas e vindas, ele já dirigiu a equipe principal em duas oportunidades e, entre elas, atuou com o sub-20. O técnico começou no sub-17 e é de casa, atuando em várias funções dentro da Seleção, mas acabou surpreendendo deixando a mesma e indo para um time de segunda divisão. Ele é conhecido por fazer tudo dentro das equipes que atua, tem diversas funções e objetivos, estando apto a competir novamente o Campeonato Sul-Americano, pela seleção sub-20.

Etapas do Sul-Americano

O campeonato Sul-Americano, diferente dos demais, não tem final para determinar o campeão. São 5 rodadas na primeira fase do campeonato, sendo todos contra todos, dividindo-se em 2 grupos de 5, sendo que Brasil e Equador estão no grupo A, junto com Chile, Colômbia e Paraguai. As 3 melhores equipes avançam, indo para um grupo final com 6 e cada equipe possui 5 partidas em jogo, e nessas partidas se define o grande vencedor.