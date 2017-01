CBF divulga numeração da Seleção para disputar Sul-Americano Sub-20

Atacante David Neres ficou com a 11 (Foto: Kin Saito/CBF)

A Seleção Brasileira Sub20 começa a caminhada no Campeonato Sul-Americano da categoria nesta quarta-feira (18) e os jogadores já sabem os números da camisa que irão defender. Nesta terça, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a numeração completa dos atletas.

O elenco convocado conta com quase todos os 23 jogadores relacionados atuando no Brasil. O meio-campista Lucas Paquetá, do Flamengo, ficará com a camisa 10. Destaque do São Paulo, o atacante David Neres vestirá a 11.

O Brasil estreia contra o Equador, seleção dona da casa, nesta quarta-feira, às 19h15 (22h15 de Brasília), em Riobamba. Os comandados de Rogério Micale, treinador campeão olímpico, fizeram preparação na Argentina e chegam lutando pelo décimo segundo título.

Confira todos os números e jogadores: