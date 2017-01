CBF anuncia que Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias será na Arena Corinthians

(Foto: Dennis Grombkowski/FIFA/Getty Images)

A Arena Corinthians voltará a receber a Seleção Brasileira e, desta vez, o desafio será contra o Paraguai. Em duelo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018, as equipes têm encontro marcado no dia 28 de março de 2017, terça-feira, em São Paulo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou informações sobre ingressos.

Esta será a primeira vez que a Amarelinha voltará a Itaquera depois dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Na última oportunidade, nas quartas de final, a Seleção Olímpica comandada por Rogério Micale conquistou vitória diante da Colômbia por 2 a 0.

Pelas Eliminatórias, a Seleção Brasileira terá grande desafio diante do Uruguai, no dia 23 de março, fora de casa. O confronto será válido pela 13ª rodada e é o primeiro após a pausa de fim de ano. O Brasil está na primeira colocação do torneio e próximo de se classificar para a Copa do Mundo.

Antes desse confronto, entretanto, o Brasil fará um amistoso em homenagem às vítimas do acidente aéreo de Medellín, que matou jornalistas e grande parte da delegação da Chapecoense. O adversário, a Colômbia, encontra a Seleção no Estádio Nilton Santos, o Engenhão (RJ), no dia 25 de janeiro.