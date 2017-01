Jogo Brasil x Equador ao vivo online no Sul-Americano Sub-20

Atualiza o conteúdo

O técnico Rogério Micale divulgou, nessa quarta-feira (7), os 23 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano da categoria, que acontece entre 18 de janeiro e 11 de fevereiro de 2017, no Equador. Os garotos se apresentam próxima na segunda-feira (12), na Granja Comary, para iniciar a preparação. Porém, a equipe ficará em Teresópolis até o dia 23 de dezembro, quando será dispensada para as festas de fim de ano. No dia 2 de janeiro de 2017, jogadores e comissão técnica retomam os trabalhos.

Em sorteio realizado nesta quarta, os comandados do Micale cairam no Grupo A, com Equador, Chile, Colômbia e Paraguai. No outro, estão Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru e Venezuela. Maior campeão do torneio, com onze títulos, o Brasil busca o 12º, o que não conseguiu nas duas edições mais recentes, em 2013 e 2015. A última vez que a seleção levantou o troféu foi em 2011. Uruguai, com sete, e Argentina, com cinco, são os outros dois países com mais taças continentais conquistadas na categoria.

"Caímos num grupo forte, equilibrado, mas vamos nos preparar para chegarmos bem na competição. Tivemos a oportunidade de enfrentar o Chile e o Equador em outubro, são duas equipes muito agressivas, que jogam para frente", comentou o técnico Rogério Micale. Além dos 23 convocados, quem também está confirmado como auxiliar técnico da equipe durante a competição é o treinador Eduardo Barroca, do Sub-20 do Botafogo.

Atual campeão brasileiro da categoria, com o título conquistado em 2016, ele já esteve ao lado de Micale neste ano durante um período da Sub-20 no Chile. A competição está marcada para começar no dia 18 de janeiro. Depois de um turno dentro da chave, avançam os três primeiros para o hexagonal final. O campeão até o quarto colocado garantem vaga no Mundial sub-20, em maio, na Coreia do Sul.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Caíque (EC Vitória), Cleiton, (Atlético-MG), Lucas Perri (São Paulo).



Laterais: Dodô (Coritiba), Gustavo Cascardo (Atlético-PR), Guilherme Arana (Corinthians), Rogerio (Juventus-ITA).



Zagueiros: Gabriel (Avaí), Léo Santos (Corinthians), Lucas Cunha (Sporting Braga-POR), Lyanco (São Paulo).



Meias: Caio Henrique (Atlético de Madrid-ESP), Douglas Gomes (Fluminense), Douglas Luiz (Vasco da Gama), Maycon (Ponte Preta), Lucas Paquetá (Flamengo), Everton Felipe (Sport Recife).



Atacantes: Artur (Palmeiras), Caio Monteiro (Vasco da Gama), David Neres (São Paulo), Felipe Vizeu (Flamengo), Matheus Sávio (Flamengo), Richarlison (Fluminense).