Felipe Vizeu marca e Brasil estreia com vitória diante do Equador pelo Sul-americano Sub-20

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da primeira fase do Sul-americano Sub-20, realizada no estádio Olímpico Riobamba, em Riobamba/EQU.

Começou o Sul-Americano Sub-20 e, para a Seleção Brasileira, o início não poderia ser melhor. Na noite desta quarta-feira (18), o selecionado Canarinho venceu o Equador, país anfitrião do torneio, por 1 a 0, no estádio Olímpico de Riobamba, com gol único de Felipe Vizeu aos sete minutos do segundo tempo.

O placar deixou o Brasil isolado na liderança com três pontos, uma vez que, na outra partida do grupo, Colômbia e Paraguai empataram por 1 a 1. O Chile folgou na rodada. A próxima rodada será na sexta-feira (20). A partir das 20h, a Seleção Brasileira encara o Chile. Na sequência, o Equador encara a Colômbia, em partida que se inicia às 22h15.

Brasil cria as melhores chances, mas Equador também assusta

Embalado pelo grito do torcedor, o selecionado equatoriano já levou perigo logo no primeiro minuto. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou dentro da área para Caicedo, que dominou no peito e arrematou de bico, próximo a trave de Caíque. Não durou muito o ímpeto dos donos da casa. Aos cinco minutos, o ataque Canarinho deu as caras. Em cobrança de falta, Caio Henrique fez o levantamento, a bola tomou uma curva traiçoeira e quase enganou Cevallos, que espalmou para escanteio.

Mesmo em meio a dificuldade na saída de bola, a seleção do Brasil se mostrou mais técnica e conseguia criar. Aos oito, Richarlison cruzou para a área e Lucas Paquetá passou milímetros distante da bola. A chance mais perigosa da primeira etapa veio aos 15'. Paquetá deu o passe em profundidade para Richarlison, novamente pela esquerda, contar com a saída do goleiro, rolando para Felipe Vizeu, que viu o gol escancarado, porém, mandou por cima.

Mantendo o domínio da partida, Richarlison se mostrou como protagonista. Em um chute de longe, aos 20', o atacante obrigou Cevallos a espalmar para onde o nariz apontava. Com os ajustes da marcação, o selecionado equatoriano conseguiu segurar um pouco a bola em seus pés, ainda que não criando tanto. Aos 33', após uma dividida, Corozo levou a melhor e avançou em direção a área, rolando para trás. Contando com a falha de Lyanco, a bola sobrou em ótima condição para Cabezas, que mandou para o alto.

Ensaiando pressionar a saída de bola brasileira, o Equador neutralizou as ofensivas do Brasil e restou ao time comandado por Rogério Micale chutar de fora da área. Foi assim a última boa chance, aos 45', com David Neres mandando por cima.

Expulsão, gol, clima tenso e vitória brasileira garantida

O segundo tempo mal começou e o Equador ficou com um a menos. Ao cometer falta em Richarlison, Vargas levou o segundo amarelo. Aos dois minutos, cobrança de falta feita por Douglas em direção ao gol, a bola desviou em Lucas Cunha e foi tirada em cima da linha pela defesa. Dois minutos depois, uma trombada entre Estupiñan e Lyanco gerou uma confusão em campo, com empurrões, encaradas e tudo que se tem direito. O tumulto durou dois minutos, pelo menos. No fim, um amarelo para cada lado e o jogo seguiu.

Em meio ao clima tenso, a seleção Canarinho fez o seu gol. Lançamento longo de Lyanco, que Richarlison, sem deixar cair, passou para a pequena área e Felipe Vizeu só teve o trabalho de mandar fora do alcance do arqueiro. Seis minutos, 1 a 0 Brasil. A situação que já não era fácil para os donos da casa, se complicou ainda mais. Aos 13', Cabezas e Arana subiram e se chocaram, cabeça com cabeça, e tiveram de sair. Arana, inclusive, precisou de máscara de oxigênio para recuperar o fôlego.

Sem ameaçar, devido ao número inferior, o Equador se restringiu a tentar marcar forte, visando impedir o aumento do placar. Ainda assim, aos 26', Sierra finalizou de longe e a bola passou rente ao poste de Caíque. No minuto seguinte, uma grande chance brasileira. Dodô cruzou da direita e Vizeu, sozinho na pequena área, fez o movimento correto, mas cabeceou por cima. Em um raro momento de aproximação, os equatorianos criaram a oportunidade de empatar.

No minuto 37, Ayoui recebeu um passe primoroso, que o colocou cara a cara com o goleiro brasileiro, mas na hora do toque para o companheiro, Dodô se antecipou e cortou a onda. Cozinhando o tempo, os brasileiros apenas tocavam a bola, fazendo o tempo passar. Ainda assim, aos 42, o Equador chegou de novo, com Rogério se antecipando ao lançamento que sairia na frente de Caíque. Aos 46', Giovanny viu Cevallos adiantado e tentou encobri-lo, sem sucesso. No fim dos quatro minutos de acréscimo, a vitória brasileira estava garantida.