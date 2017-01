Resultado Brasil x Chile pelo Sul-Americano Sub-20 (0-0)

Atualiza o conteúdo

Brasil empata no seu segundo jogo, não aproveita vantagem numérica em uma partida péssima em qualidade.

95' Acabou!

94' Minuto final.

93' TRAVAAADO! Bate-rebate na área, Jabá tenta a finalização e Leiva trava na hora H.

92' Brasil tenta por pressão nos instantes finais.

91' MUDA O CHILE: Leiva na vaga de Paredes.

90' E teremos mais cinco minutos.

89' Chile agora tenta escapadas pelas laterais. Jogo foi muuuuuuuuuuito fraco.

88' Não há a menor fonte de criação no meio brasileiro. Isso porque tem um jogador a mais desde o primeiro tempo.

87' Brasil ainda tenta os últimos suspiros.

86' E segue o Lyanco errando passes e se precipitando na saída de jogo. Brasil perdido na armação.

85' Minutos finais de jogo.

84' MUDA O CHILE: Sierra entra e sai Dávila.

83' PERDEU! Jabá deixou Giovanni livre pela esquerda, mas ele devolveu pra trás pra ninguém!

82' E o glorioso Jesus Valenzuela, juizão do jogo, está mais perdido que tudo.

81' EXPULSO! Juizão mandou pra rua Carreño. Continuou enchendo o saco do quarto árbitro e está fora. Ele está de parabéns pelo feito.

80' AMARELO, GUTIERREZ. Pancada em Dodô num carrinho pesado pela lateral direita.

79' Jogo recomeça.

78' AMARELO, CARREÑO. Ele estava no banco, encheu o saco do juiz e foi amarelado.

77' Agora sim o juizão parou a partida. Sente cãibras, o jogador chileno.

76' Dávila sente no gramado, mas Brasil não parou o jogo.

75' AMARELO, LYANCO. Foi igual um trator passando por cima do Paredes.

74' Cabeçada perigosa do Paredes entre os zagueiros brasileiros. Chile ainda arruma espaços.

73' Só lembrando que os chilenos tem um jogador a menos.

72' Brasil todo no ataque. Chile retraído em seu campo.

71' MUDA O BRASIL: Paquetá sai e entra Allan.

70' Lyanco se precipitando demais. Zagueiro tentando fazer a função de meia.

69' PERIGO... Erro de Lyanco, arranque de Paredes que carregou pela esquerda, fintou Paquetá e bateu mal de pé direito.

68' FORA! Bate-rebate na área chilena, David Neres bateu cruzado, mas mandou sem ângulo.

67' AMARELO, DAVID NERES. Lyanco passou errado e o companheiro foi obrigado a atropelar o rival.

66' Gramado no estádio péssimo. Equipes pouco eficientes nas trocas de passes.

65' Chile vai chegar novamente na bola alta.

64' AMARELO, LUCAS CUNHA. Sozinho na zaga, fez besteira, perdeu a bola e cometeu falta.

63' Seleção tem maior presença ofensiva. Jabá caindo bem por dentro.

62' Brasil começa a ter mais chances. A movimentação melhorou.

61' IMPRESSIONANTE!!! Giovanni recebe pela direita, traz pra canhota, arrisca cruzado, o goleiro espalma, Vizeu testa no rebote e ia encobrindo o goleirão, que se esticou todo pra trás fazendo enorme defesa.

60' Lyanco saindo muito da zona defensiva para armar jogadas. Defeito do Brasil.

59' Arquibancadas em Riobamba começam a encher. Equador joga logo mais.

58' MUDA O BRASIL: Douglas sai e entra Giovanni.

57' MUDA O BRASIL: Richarlison sai e entra Léo Jabá.

56' Dodô fica sentindo no gramado. Jogo parado.

55' Brasil já fará duas mudanças.

54' Quem faz a festa é o torcedor equatoriano. Locais jogam após esse duelo.

53' Todo lance chileno passado do meio-campo, é bola na área. Nem quer saber se tem gente lá.

52' Chile recuado no seu campo.

51' Brasil começou menos pior. Ainda assim, segue lento na armação.

50' DEFEEEEEENDEU! Tabela pelo meio, Paquetá manda de fora e o goleiro chileno se estica todo pra defender. Escanteio.

49' AMIIIIIIGO.... Lyanco inverteu errado, Quadra bateu de antes do meio campo e assustou o Caíque.

48' Vizeu arrisca de fora e o goleiro pega, larga e pega de novo.

47' Chile tem falta lateral da direita. Bola na área.

46' Goleiro Caíque reclama de um laser verde nos olhos. Juiz nem ouviu.

45' Bola volta a rolar.

MUDA O CHILE: Lobos entra e sai Jara.

Equipes retornam para o segundo tempo.

A segunda etapa promete. Brasil vai partir pra cima.

Superioridade numérica pode fazer a diferença. Agora resta ao Brasil trabalhar bem as jogadas.

Fim de um primeiro tempo péssimo do Brasil. Novamente falha demais e é pobre na criação de jogadas. A sorte é que o Chile já tem um jogador expulso.

47' Acabou.

46' Minuto final.

45' Teremos mais dois minutos.

44' Novamente Richarlison pela esquerda. Agora descolou escanteio.

43' O goleiro Caíque está dando cada susto nas bolas recuadas. Brasil sofre.

42' Brasil ainda tenta algo nesse finalzinho.

41' RAPAZ.... Lyanco recuou pra Caíque e o goleirão foi dar um chutão e furou a bola. Se vai na direção do gol...

40' Reta final de primeiro tempo.

39' TRAVAAADO! Lindo lance de Richarlison pela esquerda. Ele rolou pra trás e David Neres teve tudo pra marcar, mas foi travado.

38' Chile todo recuado.

37' Richarlison arrisca de fora novamente e o goleirão pegou. Agora teve direção, pelo menos.

36' Brasil terá todo segundo tempo e mais uns 10 minutos da primeira etapa com um a mais.

35' Sente muito no gramado, Lucas Paquetá. Brasil com um a mais novamente.

34' EXPULSO! Vargas divide com Paquetá por cima, criminoso, cruel, pegando de trava da canela, de cima pra baixo. Ridículo.

33' FORA! Cruzamento da direita, Vargas dividiu, Lyanco desviou com o peito e Jara mandou pra fora.

32' LONGE! Escanteio da esquerda, a zaga afasta e cai no pé do Douglas. Mais um chute de fora e novamente quase fora do estádio.

31' Vizeu se complica todo com a bola mas ainda descola escanteio.

30' AMARELO, SUAZO. Levantou David Neres no contra-ataque.

29' CAÍQUE! Cruzamento do Vargas pela direita, ninguém tocou na bola e o goleirão foi lá pra conferir. Escanteio.

28' Douglas preparou o pé esquerdo, mandou a sapatada e isolou....

27' IMPEDIDO! Bola por cima pra Paredes, Caíque saiu de cabeça, afastou, mas estava parado por impedimento.

26' Até agora, nada de lance nenhum.

25' Caíque se levanta, manquitola, mas parece que vai seguir. Jogo recomeça.

24' E segue sendo atendido o goleiro Caíque.

23' Jesus Valenzuela, juizão da partida, gosta de um bate-bapo com jogadores.

22' Cruzamento do Jara, Caíque saiu de soco e sentiu na dividida. Novamente parado.

21' Jogo recomeça.

20' Fica no chão o camisa 10, Vargas. Jogo parado.

19' Juizão começa tendo trabalho. Partida física demais.

18' AMARELO, JARA. Deu um pescotapa em Vizeu.

17' Paquetá arriscou de longe e..............

16' Gramado pesado e encharcado dificulta trocas de passes.

15' Brasil tenta se impor e arruma escanteio pela esquerda.

14' Richarlison faz bom lance pela esquerda, cruza rasteiro e Collao pego firme.

Brasil com Caíque; Dodô, Lyanco, Lucas Cunha e Rogério; Douglas Luiz, Caio Henrique e Lucas Paquetá; David Neres, Felipe Vizeu e Richarlison.

O Chile tem Collao; Rebolledo, Sierralta, Nico Ramirez e Gutiérrez; Cuadra, Gabriel Suazo, Ignacio Jara e Jeisson Vargas; Paredes e Dávila.

Temos 13 minutos e poucas emoções.

A bola já rola no Equador. Tarde muito chuvosa em Riobamba.

Acompanhe com a VAVEL Brasil os detalhes dessa partida à partir das 20h pelo horário de verão brasileiro.

O estádio Olímpico Riobamba será o palco da partida.

A Seleção tem uma base que promete dar frutos. Individualmente, o Brasil leva uma boa safra ao Equador para essa disputa.

Rogério Micale volta a treinar a Seleção num torneio após a inédita medalha de ouro na olimpíada do ano passado, no Rio de Janeiro.

O time conta com nomes "experientes" pela vivência em suas equipes principais, como Guilherme Arana, Vizeu, David Neres. O torneio vale vaga para o mundial da categoria.

Serão cinco jogos no grupo e mais uma vitória deixa a equipe bem encaminhada para a classificação.

Na estreia, o Brasil encarou o Equador, donos da casa, e suaram pra vencer. Vizeu marcou o único gol numa batalha campal.

O técnico Rogério Micale divulgou, nessa quarta-feira (7), os 23 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano da categoria, que acontece entre 18 de janeiro e 11 de fevereiro de 2017, no Equador. Os garotos se apresentam próxima na segunda-feira (12), na Granja Comary, para iniciar a preparação. Porém, a equipe ficará em Teresópolis até o dia 23 de dezembro, quando será dispensada para as festas de fim de ano. No dia 2 de janeiro de 2017, jogadores e comissão técnica retomam os trabalhos.

Em sorteio realizado nesta quarta, os comandados do Micale cairam no Grupo A, com Equador, Chile, Colômbia e Paraguai. No outro, estão Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru e Venezuela. Maior campeão do torneio, com onze títulos, o Brasil busca o 12º, o que não conseguiu nas duas edições mais recentes, em 2013 e 2015. A última vez que a seleção levantou o troféu foi em 2011. Uruguai, com sete, e Argentina, com cinco, são os outros dois países com mais taças continentais conquistadas na categoria.

"Caímos num grupo forte, equilibrado, mas vamos nos preparar para chegarmos bem na competição. Tivemos a oportunidade de enfrentar o Chile e o Equador em outubro, são duas equipes muito agressivas, que jogam para frente", comentou o técnico Rogério Micale. Além dos 23 convocados, quem também está confirmado como auxiliar técnico da equipe durante a competição é o treinador Eduardo Barroca, do Sub-20 do Botafogo.

Atual campeão brasileiro da categoria, com o título conquistado em 2016, ele já esteve ao lado de Micale neste ano durante um período da Sub-20 no Chile. A competição está marcada para começar no dia 18 de janeiro. Depois de um turno dentro da chave, avançam os três primeiros para o hexagonal final. O campeão até o quarto colocado garantem vaga no Mundial sub-20, em maio, na Coreia do Sul.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Caíque (EC Vitória), Cleiton, (Atlético-MG), Lucas Perri (São Paulo).



Laterais: Dodô (Coritiba), Gustavo Cascardo (Atlético-PR), Guilherme Arana (Corinthians), Rogerio (Juventus-ITA).



Zagueiros: Gabriel (Avaí), Léo Santos (Corinthians), Lucas Cunha (Sporting Braga-POR), Lyanco (São Paulo).



Meias: Caio Henrique (Atlético de Madrid-ESP), Douglas Gomes (Fluminense), Douglas Luiz (Vasco da Gama), Maycon (Corinthians), Lucas Paquetá (Flamengo), Everton Felipe (Sport Recife).



Atacantes: Artur (Palmeiras), Caio Monteiro (Vasco da Gama), David Neres (São Paulo), Felipe Vizeu (Flamengo), Matheus Sávio (Flamengo), Richarlison (Fluminense).

