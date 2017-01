Tite projeta empate como ideal, mas espera futebol de qualidade para duelo contra Colômbia

Foto: Pedro Vilela/Getty Images

O treinador da Seleção Brasileira, Tite, comentou em entrevista coletiva, minutos após anunciar os convocados para o "Jogo da Amizade" contra a Colômbia, que espera qualidade de todos aqueles que foram chamados. Porém, o comandante deixou claro que isso não retira o ideal da partida, que, para ele, deveria terminar empatada, como forma de retirar a importância do resultado.

“Como ser humano torceria pelo empate. Mas em nenhum momento vou retirar do atleta a chance de mostrar que tem qualidade, que tem condições de mostrar que pode estar na próxima convocação. Uma ideia que temos é a de preparação, e a outra é o objetivo que os jogadores têm”, afirmou Tite.

Para o duelo, foram convocados apenas jogadores que atuam no Brasil ou na Colômbia, nos mesmos moldes do Superclássico das Américas, disputado entre Brasil e Argentina. Tite, no entanto, deixou claro que todos os atletas convocados possuem qualidade e que as regras da convocação pouco interferem nesse momento.

Outro ponto frisado por Adenor em sua coletiva foi respeito, lealdade e, principalmente, jogo limpo. "Vamos ter o discernimento da lealdade, de passar uma coisa limpa do jogo. Dá pra preservar esse sentimento. Não é ser puritano. Vai ter competição, mas dá pra ser leal, nós queremos repetir esse padrão forte e competitivo, mas de futebol" , concluiu.

Brasil e Colômbia entram em campo no dia 25 de janeiro, às 21h45. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos e terá cobertura completa da VAVEL.com.