Jogo Brasil x Paraguai ao vivo online no Sul-Americano Sub-20

Brasil e Paraguai se enfrentam nesse domingo na cidade de Bellavista, às 16h45, pela terceira rodada do Sul-americano sub-20.

O Brasil vem de um empate por 0 a 0 diante do Chile, onde esteve com um jogador a mais por boa parte do jogo e mesmo assim não criou grandes chances, pelo contrário, viu o Chile jogar de igual pra igual e assustar nos contra golpes.

O Paraguai folgou na segunda rodada, mas na primeira ficou no empate por 1 a 1 contra a Colômbia. Em caso de vitória, pode até passar o Brasil e assumir a liderança do grupo A.

O Brasil deve contar com a volta do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que ficou fora diante do Chile por lesão.

Ainda sem convencer, Brasil pode se inspirar na superação da garotada nas Olimpíadas

Apesar do elenco totalmente diferente, os atuais meninos da Seleção Brasileira podem se inspirar na superação que os garotos do ouro olímpico inédito tiveram.

Após um início ruim nas Olimpíadas Rio 2016, a garotada se superou e não perdeu mais. Vitórias convincentes e goleadas marcaram a superação da base brasileira durante o torneio. Ao fim, o prêmio foi à altura da garra e determinação: o ouro.

O início no Sul-americano é semelhante, apesar da vitória na estreia o Brasil joga mal e não convence nada o torcedor e nem o técnico Rogério Micale.

Motivador maior é voltar a ser campeão, coisa que não ocorre desde 2011

O Brasil não ganha o Sul-americano desde 2011 e isso não só pode como é um motivador para a garotada.

Com uma vitória diante do Paraguai, o Brasil chegaria a 7 pontos e se tranquilizaria na liderança do grupo A. Uma derrota ou até mesmo empate pode dificultar a vida da nossa seleção que só terá mais um jogo para garantir a classificação.

O Paraguai vem como azarão, logo qualquer resultado oposto à derrota é considerado positivo.