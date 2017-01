Jogo Brasil x Colômbia AO VIVO online pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20

INCIDENCIAS: Jogo válido pelo Grupo A da primeira fase do Campeonato Sul-americano Sub-20 de 2017, a ser disputado no Estádio Olímpico de Riobamba (EQU), às 22h15 do dia 24 de janeiro.

Atualiza o conteúdo

Brasil vai disparar ainda mais na liderança? Colômbia vai conseguir uma sobrevida no torneio? Fique ligado na VAVEL Brasil e continue escalado em nosso time!

Já o apito do jogo fica com o Gery Vargas, cujos auxiliares serão Juan Pablo Montaño e Jose Antelo. O trio de arbitragem é toda da Bolívia.

O palco do duelo será o modesto Estádio Olímpico de Riobamba, com capacidade para cerca de 15 mil torcedores. Acolhe, regularmente, jogos do Olmedo.

CARLOS RESTREPO

Do outro lado, quem está no comando da Seleção Colombiana é Carlos Restrepo. O treinador tem registrado um bom trabalho e esteve, inclusive, à frente da Colômbia na Olimpíada 2016, onde caiu nas quartas de final justamente para o Brasil.

ROGÉRIO MICALE

O técnico do Brasil, Rogério Micale, teve passagens pelas categorias de base de Atlético-MG e Figueirense até chegar à Seleção. Em 2016, dirigiu a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos Rio 2016 a pedido de Tite, que havia sido admitido pouco tempo antes no comando da Seleção. Micale e seus comandados conquistaram o ouro inédito para o Brasil!

Damir era a principal promessa de gol da Colômbia (Foto: Reprodução/Twitter)



BAIXA IMPORTANTE!

O grande nome da Colômbia está fora do Sul-americano. O atacante Damir Ceter sofreu uma lesão no adutor direito, e por meio de seu Twitter oficial, a Seleção da Colômbia noticiou, nesse domingo (22), que não poderá mais contar com o atleta para esta edição do torneio. Damir foi contratado no início deste ano pelo Independiente Santa Fé, atual campeão colombiano, depois de uma boa temporada pelo Deportes Quindió.

Felipe Vizeu é um dos grandes nomes da Seleção de Micale (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



DE OLHO NO GAROTO: Felipe Vizeu

Camisa 9 da Seleção Brasileira, o atacante Felipe Vizeu marcou dois gols nos três jogos até então, e é uma das peças mais perigosas da Seleção em seu setor ofensivo. Com 19 anos, o atleta defende o Flamengo, time pelo qual foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado. Além de levantar o troféu com o clube alvinegro, foi ainda o artilheiro do time e eleito craque da Copinha de 2016!

Foto: Divulgação/CBF



Esse encontro é o Jogo da Amizade, que representa uma homenagem às pessoas envolvidas na tragédia com a delegação da Chapecoense, em novembro do ano passado, e toda a renda da partida será revertida às famílias das vítimas. O confronto acontece na quarta-feira (25), às 21h45, no Estádio Nilton Santos/RJ.

DUPLO CONFRONTO!

Se as bases de Brasil e Colômbia se enfrentam pelo Sul-americano Sub-20, os dois países têm outro encontro marcado nesta semana, mas com suas equipes principais.

TEM QUE VENCER!

A Colômbia encara o Brasil já classificado, e com a cabeça apenas na vitória, que seria seu primeiro êxito na competição. Caso vença, encosta no Equador, com quatro pontos, cujo próximo e último jogo será contra o Paraguai, no dia 26 de janeiro. Justamente a mesma data de Colômbia e Chile, jogo que fecha a participação dos colombianos na primeira fase.

O começo dos colombianos não foi dos melhores. Na estreia, empataram com o Paraguai em 1 a 1 e, na segunda rodada, foram derrotados pelo Equador por 4 a 3.

Se o Brasil somou sete pontos e já tem classificação garantida para o hexagonal, a Colômbia tem apenas um, porém com uma partida a menos, e está na quarta colocação do Grupo A.

Na terceira rodada, a garotada do Brasil bateu o Paraguai, com uma vitória por 3 a 2. Quem anotou para a Seleção de Micale foi um trio vindo de times cariocas: Matheus Sávio e Felipe Vizeu, do Flamengo, e Richarlison, do Fluminense. Jesus Medina descontou para os paraguaios aos 35 e 45 minutos do segundo tempo, dando um susto na Seleção, mas o triunfo ficou mesmo para o lado dos brasileiros.

Depois de começar com o pé direito, a Seleção não saiu do 0 a 0 com o Chile, na segunda rodada, em jogo disputado na última sexta-feira (20). Mesmo com superioridade numérica em campo por cerca de 60 minutos, o Brasil não conseguiu furar a marcação dos chilenos. Ainda assim, manteve-se na ponta do grupo.

ISOLADO!

Invicto, o Brasil é o líder do Grupo A, com sete pontos, e atrás vem o Equador, com quatro. O grupo do técnico Rogério Micale, campeão olímpico em 2016, estreou na competição com uma vitória por 1 a 0 sobre o Equador, time da casa, graças a um gol do flamenguista Felipe Vizeu.

A Argentina é a atual campeã do Sul-americano Sub-20 (Foto: Pablo Porciuncula/AFP/Getty Images)



Nas últimas cinco edições do Sul-americano, o Brasil venceu três, em 2007, 2009 e 2011, e a Colômbia conquistou o título em 2013, tendo ficado com o vice em 2015, onde a Argentina se sagrou campeã.

No hexagonal, segunda etapa, as seis equipes que seguiram no torneio duelam entre si, e as quatro com melhor campanha se classificam para o Mundial Sub-20, cuja edição deste ano acontece na Coréia do Sul, de 20 de maio a 11 de junho.

O Sul-Americano Sub-20 acontece de dois em dois anos e tem duas etapas. Na primeira, dez seleções são divididas nos grupos A e B, com cinco integrantes em cada um deles. Dentro de cada grupo, as seleções se enfrentam, e, no fim, as três mais bem colocadas de cada um avançam para o hexagonal final.

Enquanto as equipes não entram em campo, no Estádio Olímpico de Riobamba, no Equador, você vai poder acompanhar como elas chegam para o confronto, aqui, na VAVEL Brasil!

Boa noite, torcedor! Brasil e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (24), às 22h15 (horário de Brasília), pela primeira fase do Campeonato Sul-Americano Sub-20.