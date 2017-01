A pequena história entre Seleção Brasileira e Engenhão; relembre outras partidas no estádio

A pequena história entre Seleção Brasileira e Engenhão.Confira as partidas do Brasil no estádio

A história de 10 anos do estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão, onde será disputado o amistoso da Paz entre Brasil e Colômbia na próxima quarta-feira mostra poucas experiências com a seleção brasileira em sua curta história.

Foram apenas duas partidas da seleção masculina principal por lá, outras poucas da equipe sub-17 que disputou os Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, primeiro evento que o estádio sediou tão logo foi inaugurado e mais algumas envolvendo a seleção feminina, essa sim acostumada a atuar na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Em 15 de Julho daquele ano de inauguração, Lulinha esteve em grande momento para anotar três gols diante Honduras na partida que abriu o Grupo A no Pan. Apenas três dias adiante foi a vez de Alex Teixeira, meia atacante revelado no Vasco, brilhar marcando um dos gols no enfrentamento com a Costa Rica. Ainda nesta partida, Maicon Bolt jovem revelação do Fluminense havia marcado o gol que abriu o placar na vitória por 2 a 0.

A participação daquela seleção terminou no jogo seguinte e o escrete canarinho não demorou a aparecer novamente no estádio. Tendo em uma de suas laterais um jogador que atuava na cidade, Juan do Flamengo, Ronaldinho Gaúcho no meio campo ao lado do agora convocado Diego e Robinho no ataque os comandados por Dunga empataram em 0 a 0 com a Bolívia no dia 10 de Setembro de 2008. Um público de 31 mil pagantes viu a fraca partida válida pelas Eliminatórias para Copa de 2010 na África do Sul.

Houve ainda um amistoso não oficial em 2007 envolvendo a seleção brasileira sub-23 que disputaria os Jogos Olímpicos em Pequim contra os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro naquele ano. Atuaram pela seleção canarinho nomes como Thiago Neves, Alexandre Pato e Ramires na oportunidade, além de outro que esteve presente trajando verde e amarelo que foi Diego Souza, convocado por Tite em 2017 e que novamente atuará no estádio por seus país.