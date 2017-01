Zagueiro do Vasco, Luan comemora oportunidade de trabalhar com Tite

Foto: (Divulgação/Vasco)

Na noite dessa quarta-feira (25), acontecerá o "Jogo da Amizade" entre Brasil e Colômbia, no estádio Nilton Santos. A partida será realizada em solidariedade as famílias das vítimas do acidente do avião em que levava a equipe da Chapecoense, no dia 29 de novembro.

O zagueiro Luan, jogador do Vasco, falou após o treino desta tarde. Entre os assuntos, o atleta comentou sobre o trabalho do técnico Tite."É uma emoção muito grande, acho que a gente conheceu o trabalho dele, só de ouvir as pessoas falarem. Quando você está ali perto vê a motivação dele de trabalhar com você e não só ele, todo seu staff, então a gente fica feliz e espera agradá-lo também" , disse ele.

O defensor, que deve começar a partida no banco de reservas. aproveitou para convocar os torcedores para o confronto às 21h45."É, o torcedor Vascaíno e também os torcedores amantes do futebol, eu espero que compareçam por essa causa nobre e pra apoiar nossa seleção brasileira."

Luan é a grande revelação do Vasco, ele já teve seu nome chamado em convocações para a seleção de base, inclusive para as olimpíadas 2016. Mas será a primeira vez que o jogador vestirá a amarelinha pela seleção profissional.