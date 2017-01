Jogo Brasil x Colômbia ao vivo online no Jogo da Amizade (1-0)

Atualiza o conteúdo

9' SAIU O PÚBLICO NO ENGENHÃO: 18.695 torcedores para uma renda de R$ 1.219.675,00

7' UHHHHHHH!! Abel Aguilar cobra para boa defesa de Weverton

6' Novamente Lucas Lima domina a bola com a mão na entrada da área colombiana; falta perigosa para os visitantes

4' Lucas Lima perde a bola e faz falta; jogador recebe cartão amarelo

2' Fagner cruza para Diego Souza para boa defesa de Gonzalez; na sobra, jogador palmeirense cabeceia para as redes. 1 a 0 BRASIL!!

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!!! Dudu é o nome dele!!

00' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!!

INTERVALO: Berrío e Montoya entram nos lugares de Aguilar e Teo Gutiérrez

INTERVALO: Rodriguinho, Diego e Jorge vão entrar; sai Willian Arão, Robinho e Fábio Santos

INTERVALO: Robinho deixou o primeiro tempo sentindo, provavelmente será substituído já no intervalo

INTERVALO: jogadores colombianos aquecem dentro do gramado; brasileiros, no entanto, fazem trabalho dentro dos vestiários

45+2' Com Robinho caído sentindo lesão, arbitragem assinala o fim da etapa inicial: placar segue 0 a 0

45+1' Robinho se abaixa em campo, sentindo lesão e a torcida grita por Diego

45' Alcançamos os 45 minutos; +2 de acréscimo

42' Três minutos para o fim da etapa complementar e Willian Arão arrisca chute de longe, mas sem direção

40' Macnelly Torres pega sobra de bola fora da área e finaliza à direita da Weverton

38' Jogadores da Colômbia aquecem no banco de reservas

38' Agora é a vez de Díaz sentir a cabeça após dividida

37' Robinho tenta jogada individual e finaliza para fora

35' NA TRAVE!!!! Teo Gutiérrez cabeceia na trave, levando muito perigo ao gol de Weverton

34' Dois em sequência; Geromel para ataque colombiano e recebe cartão amarelo

33' Primeiro cartão amarelo do jogo vai para o capitão colombiano Abel Aguilar

33' UHHHHHH! Lucas Lima cobra falta na cabeça de Rodrigo Caio que finaliza à esquerda da trave; assistante assinalou impedimento no lance

32' Enfim, torcidas cariocas deixam de rivalizar e bradam "Vamos, vamos Chape" em união

31' Willian Arão leva solada no rosto e fica contundido no campo do Engenhão

29' Copete leva a pior e é mais um jogador colombiano a ficar sentindo no gramado

27' UHHHHHHHH!! Lucas Lima recebe lindo passe de Dudu e finaliza para boa defesa de Gonzalez

24' Macnelly Torres leva a pior em dividida; jogador é levantado por Weverton e a bola volta para o Brasil

24' Brasil agora consegue ficar mais tempo com a posse de bola; enquanto isso, Cuellar aquece pelo lado paraguaio

22' Em resposta às vaias a Willian Arão, torcida do Flamengo canta músicas do clube; mais vaias são ouvidas no Engenhão

21' UHHHHH! Boa enfiada de Macnelly Torres, mas Teo Gutiérrez é desarmado de forma limpa por Rodrigo Caio

19' Diego e Camilo aparecem no telão e mais uma vez, torcidas trocam vaias e aplausos

17' Torcida vaia a todo erro de Willian Arão; situação inconveniente devido ao contexto da partida

15' UHHHHHHHH! Robinho recebe de Fábio Santos e cruza para a grande área; a bola sobra para Willian Arão, que finaliza próximo ao ângulo direito de Gonzalez

13' Brasil partia em contra-ataque, mas o capitão Abel Aguilar sentiu lesão e a arbitragem paralisou o jogo

11' UHHHHHHHHH! Diego Souza dá lindo drible de corpo na marcação e deixa Dudu de frente para o goleiro adversário, mas o camisa 11 não conseguiu finalizar

11' Bocanegra acerta a barreira na cobrança

10' Rodrigo Caio faz falta perigosa em Borja; lance de perigo agora para os visitantes

9' Bom momento brasileiro; Walace encontrou Diego Souza que fez pivô para Dudu, mas o palmeirense finalizou em cima da zaga adversária

7' UHHHHH!! Borja recebe em contra-ataque, tira de Rodrigo Caio e finaliza cruzado para boa defesa de Weverton

6' Mesmo sem a bola no pé, Willian Arão é o mais gritado pela torcida; botafoguenses vaiam o jogador, enquanto os demais aplaudem e cantam seu nome

6' Lucas Lima encontra Fágner livre pela direita, mas a arbitragem assinala impedimento de forma correta

4' Colômbia tem mais a posse nesse início de jogo

1' Willian Arão toca na bola e a torcida botafoguense vaia; em maior número, demais torcedores aplaudem e gritam o nome do flamenguista

0' ROLA A BOLA NO ENGENHÃO!!

21:45 | Ao invés de um minuto de silêncio, teremos um minuto de palmas em homenagens aos falecidos da Chape

21:43 | Jogadores entram em campo; falta pouco para a bola rolar no Jogo da Amizade

21:42 | Aplausos e mais "Vamos, vamos Chape" continuam a ser ouvidos no Engenhão

21:40 | Agora vamos à execução do hino nacional brasileiro

21:38 | Hino colombiano é o primeiro a ser executado

21:37 |Misturados, jogadores do Brasil e Colômbia posam para os fotógrafos no Engenhão; já já os hinos nacionais

21:34 | Seleções entram em campo e o telão mostra momentos na Arena Condá; melhores momentos do amistoso diante do Palmeiras passam com narração de Rafael Henzel

21:32 | Jogadores reservas do Brasil entram no gramado; Jorge, Muralha e Diego são bradados pela torcida flamenguista e recebem vaias dos torcedores rivais

21:28 | Luzes voltam a ser acesas aqui no Engenhão para a entradas das bandeiras do Brasil e da Colômbia

21:25 | Sobreviventes recebem homenagens das seleções brasileira e colombiana. troféus são entregues pelas mãos de Rubens Lopes, presidente da Ferj

21:22 | Hino da Chapecoense é entoado no Engenhão

21:20 | Jackson Follman, Ruschel, Neto e Rafael Henzel são convidados ao gramado pelo luctor; sob aplausos e "Vamos, vamos Chape", os sobreviventes entram no Engenhão

21:12 | Luzes do Engenhão se apagam, iluminando centralmente o escudo da Chapecoense ao lado do Brasil e Colômbia

21:10 | Torcida entoa "Vamos, vamos Chape" enquanto o escudo da Chapecoense é estendido no centro do gramado

21:09 |No banco: Cuellar, do Flamengo, Berrío, do Atlético Nacional que negocia com o Flamengo, e Santiago Montoya, ex-Vasco

21:08 | Colômbia escalada: González; Bocanegra, Aguilar, Tesillo, Farid Díaz; Abel Aguilar, Uribe, Macnelly Torres; Borja, Copete e Teo.

20:53 | Já pela Colômbia, José Pekerman ainda não definiu a equipe que inicia o embate de logo mais; há a expectativa do flamenguista Gustavo Cuéllar estar no plantel inicial

20:52 | Sobre o Jogo da Amizade, Tite já definiu o time titular: Weverton; Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos; Walace, Willian Arão, Lucas Lima, Robinho e Dudu; Diego Souza

20:48 | Lista dos participantes do Jogo dos Artistas, fazendo a preliminar para o duelo aguardado entre Brasil e Colômbia

20:41 | Público vem chegando ao Engenhão; no momento, pouco número de torcedores, mas a expectativa é de bom número

20:39 | Jogo dos Artistas acontece aqui no momento; por enquanto, placar de 5 a 2 para o time branco

20:35 | Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Já estamos no Engenhão para a partida de logo mais entre Brasil e Colômbia. A bola rola a partir das 21h45 (horário de Brasília)

A CBF divulgou a numeração final dos atletas que entrarão em campo. Destaque para Lucas Lima que mais uma vez usará a camisa 10 da Seleção Brasileira. Ênfase também para Diego Souza que apesar de não ser centroavante, terá o número 9 a sua disposição. Outros destaques ficam para Robinho, com a camisa 7, e Dudu, vestindo a 11.

Tite deve levar a campo a seguinte escalação: Weverton; Fágner, Pedro Geromel, Rodrigo Caio, Fábio Santos; Walace, Willian Arão, Lucas Lima; Robinho, Dudu, Diego Souza. Vale lembrar que apenas jogadores que atuam nos respectivos países que se enfrentam no amistoso foram chamados.

+ Lucas Lima com a 10 e Diego Souza com 9: confira a numeração do Brasil para o Jogo da Amizade

Menos de dois meses após o acidente aéreo que dizimou o elenco da Chapecoense, as seleções de Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, em um amistoso beneficente, com objetivo de ajudar os familiares das vítimas da tragédia.

+ Com Diego Souza e Robinho titulares, Tite confirma seleção para amistoso contra Colômbia

A partida tem pontapé inicial marcado para às 21h45, horário de Brasília, e será disputada no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão. Toda a renda será repassada à Chapecoense, que entregará o valor às famílias das vítimas.

+ A pequena história entre Seleção Brasileira e Engenhão; relembre outras partidas no estádio

Em 28 de novembro, a Chapecoense viajava a Medellin para disputar a final da Copa Sul-Americana, quando o avião caiu em uma região montanhosa próxima à cidade colombiana. Das 77 pessoas a bordo, 71 faleceram, entre jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes do clube, além de jornalistas e tripulantes.

+ Garotos do Rio: clubes cariocas têm sete convocados e jogarão em casa

Impossibilitadas pela Fifa de convocar suas estrelas que atuam na Europa, as federações brasileira e colombiana resolveram matar dois coelhos com um cajadada, promovendo um evento beneficente e, ao mesmo tempo, dando aos técnicos a oportunidade de testar jogadores que atuam no futebol sul-americano.

+ Força carioca e pratas da casa: Tite convoca sete jogadores que atuam no Rio

Com isso, o técnico Tite terá sob seu comando uma equipe repleta de jogadores que se destacaram no último Campeonato Brasileiro, mas que nunca vestiram a camisa do Brasil.

+ Os novatos de Tite: conheça os jogadores que vestirão a camisa amarelinha pela primeira vez

No total, apenas oito dos 23 convocados já atuaram pela seleção: Fábio Santos (Atlético Mineiro), Marcos Rocha (Atlético Mineiro), Rodrigo Caio (São Paulo), Diego (Flamengo), Lucas Lima (Santos) e Robinho (Atlético Mineiro).

Jogo Brasil x Colômbia ao vivo

Nessa inexperiente seleção, dois veteranos terão a missão de guiar os mais novos: o meia Diego, de 31 anos e 36 jogos com o Brasil, e o atacante Robinho, de 32 anos e que já vestiu a 'amarelinha' 101 vezes.

Ex-companheiros de Santos, Diego e Robinho brilham hoje com as camisas de Flamengo e Atlético Mineiro, respectivamente, mas estão em plena pré-temporada com seus clubes e podem sofrer com a falta de ritmo de jogo. Para Tite, porém, isso não será problema.

"O Atlético falou que o Robinho voltou das férias voando. Ele tem muita responsabilidade e ótimo nível técnico. Foi um goleador por tempo jogado do Atlético-MG. Já o Diego deu um 'up' ao Flamengo em termos de criatividade, passe. É muito inteligente", elogiou o treinador em coletiva de imprensa na última quinta-feira, ao anunciar os convocados.

As duas ex-joias do Santos contarão em campo com a ajuda da atual estrela do Peixe, o meia Lucas Lima, que já atuou 13 vezes pelo Brasil e costuma ser convocado por Tite.

Além da inexperiência do time, Tite terá que lidar também com a falta de entrosamento. Os jogadores se apresentaram nesta terça-feira e farão apenas um treino antes da partida.

Do lado colombiano, a seleção do técnico José Pekerman chegou ao Rio no domingo e certamente sofrerá menos com o desentrosamento. Dos 20 convocados, sete pertencem ao Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores.

Jogo Seleçao Brasileira ao vivo

O clube de Medellin seria o adversário da Chapecoense na final da Copa Sul-Americana e emocionou o mundo, principalmente o Brasil, com suas homenagens às vítimas e a renúncia ao título da competição continental.

A principal aposta da seleção colombiana é o atacante Miguel Borja, artilheiro do Atlético Nacional e famoso por ser um carrasco de brasileiros, anotando 4 gols contra o São Paulo, nas semifinais da Libertadores, e 5 gols contra o Coritiba, nas quartas da Sul-Americana.

Além de mais entrosada, a seleção de Pekerman terá à disposição três jogadores que atuam no futebol brasileiro, Gustavo Cuellar (Flamengo), Vladimir Hernández (Santos) e Jonathan Copete (Santos), que podem dar dicas ao treinador de como encarar a equipe de Tite.

Ambas as seleções tentarão vencer a partida e os jogadores querem mostrar a Tite e Pekerman que têm condições de defender novamente seus países, mas sem esquecer o objetivo principal do jogo.

"Viemos com esse pensamento principal, de fazer algo muito lindo e participar dessa solidariedade", resumiu o goleiro colombiano Camilo Vargas.

