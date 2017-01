Brasil e Colômbia se enfrentam para prestar homenagens à Chapecoense em 'Jogo da Amizade'

Estamos todos mais uma vez dispostos a prestar homenagens às vítimas do trágico acidente aéreo que culminou na morte de 71 pessoas, entre elas quase que por inteira a delegação da Chapecoense e profissionais do jornalismo brasileiro. Nesta quarta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, às 21h45, Brasil e Colômbia entram em campo para relembrar daqueles que nos deixaram naquele 29 de novembro de 2016.

O amistoso servirá para juntar fundos que serão destinados às famílias vitimizadas e ao próprio clube, para que consiga se reerguer financeiramente e voltar ao patamar de outrora. A partida também será um agradecimento ao povo colombiano, que desde o início se prontificou a ajudar os envolvidos e realizou uma linda homenagem aos mortos no acidente.

Uma regra que foi imposta às duas equipes, foi que só poderiam convocar jogadores que atuam, ou no Brasil, ou na Colômbia. Dos lembrados por Tite, onze jamais vestiram a camisa principal do Brasil, o que pode ser uma grande oportunidade nessa nova era dos Canarinhos.

Os Cafeteros fizeram mistério quanto a sua escalação para a partida, mas pelo que foi visto, deverá conter cinco jogadores do Atlético Nacional. Pékerman ainda deve mudar a escalação após a chegada do goleiro David González

Tite abre treino e já confirma escalação para o jogo

Sem fazer mistério algum, Tite já revelou o time que começará a partida desta quarta-feira (25). O time terá Lucas Lima, Robinho e Diego Souza. O treinador brasileiro também disse que pretende utilizar todos os jogadores convocados por ele.

Dentre os jogadores que começarão, três deles estarão fazendo sua estreia logo de cara: o goleiro Weverton, do Atlético-PR, campeão olímpico, o zagueiro Geromel, do Grêmio, que não entrou em campo quando foi convocado no ano passado, e o volante Willian Arão, do Flamengo.

Mesmo sendo o 'Jogo da Amizade' Pékerman faz mistério quanto a escalação

O técnico dos Cafeteros realizou treino fechado à imprensa nesta terça-feira (24). José parece não tratar o amistoso como uma simples homenagem.

Contudo, o que se foi observado, o time que começará a partida contará com cinco jogadores do Atlético Nacional: Camilo Vargas; Uribe, Felipe Aguilar, Quintero e Farid Díaz; Abel Aguilar, Bocanegra e Macnelly Torres; Borja, Téo Gutiérrez e Copete.

"É amistoso, mas são partidas que a gente nunca quer perder. Essa linda homenagem vai ser importantíssima, mas também queremos mostrar que podemos seguir no grupo", comentou Bocanegra

O treinador argentino também ressaltou a importância da partida para os jogadores.

"É uma oportunidade para trabalhar nesta etapa de renovação. Também é bom que os jogadores saibam que eu, como treinador, os estou vendo. Jogos assim são positivos, deles saem jogadores que depois seguiram conosco no processo", frisou José.