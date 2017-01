Brasil toma gol no fim de fim e perde para Colômbia no Sul-Americano Sub-20

Em jogo fraco e de poucas chances de gols, o Brasil perdeu para a Colômbia, na noite desta terça-feira (24), no Estádio Olímpico de Riobamba, Equador, pela primeira fase do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Quando o confronto se encaminhava para um empate sem gols, o atacante Ever Valencia converteu cobrança de falta, aos 41 minutos do segundo tempo, para dar o triunfo aos colombianos.

Confira como foi o tempo real do jogo entre Brasil e Colômbia

Com a vitória, a Colômbia chega a quatro pontos, na terceira colocação do Grupo A. Com um jogo a menos, enfrenta o lanterna Chile, na próxima quinta-feira (26), para tentar se garantir entre os três que avançam ao hexagonal, próxima fase do Sul-Americano Sub-20.

Mesmo com a derrota, o Brasil se mantém na liderança, com sete pontos, e já tem passagem carimbada à etapa seguinte do torneio.

Gol no fim anima partida fraca tecnicamente

As duas seleções tiveram dificuldade em criar chances de gol na primeira etapa. Por isso, a duelo ficava muito preso ao meio-campo, com os dois times tendo dificuldade para armar ações ofensivas. Os atacantes pouco produziram, e nenhuma grande oportunidade de gol foi gerada.

No segundo tempo, por outro lado, os goleiros já tiveram que trabalhar. Aos 12 minutos, Aris defendeu no susto uma falta cobrada por Allan; no rebote, Lucas cabeceou na trave. Na terceira tentativa, Maycon chutou em cima do defensor colombiano, e a bola saiu pela linha de fundo.

No entanto, seria a Colômbia que soltaria o grito de gol antes do apito final. Atacante que havia entrado no decorrer da segunda etapa, Valencia cobrou falta de canhota, a bola desviou em um jogador brasileiro na trajetória até o gol, e enganou o goleiro Uilson, que errou o soco e viu a redonda estufar as redes.