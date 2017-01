Diego e Robinho: após nove anos, dupla se reencontra na Seleção Brasileira

(Foto: Peter Morrison/AP)

Dois grandes jogadores e amigos vão ter a chance de se reencontrarem nos gramados, mas dessa vez estarão atuando lado a lado e por uma boa causa. Na noite desta quarta-feira (25), o Estádio Nilton Santos, ou Engenhão (RJ), recebe o Jogo da Amizade, amistoso entre Brasil e Colômbia em homenagem ao povo colombiano e às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense. Juntos mais uma vez, Diego e Robinho voltam a vestir a amarelinha e esperam dividir o campo comandados por Tite.

O último encontro entre os atletas aconteceu depois da saída dos dois do Santos. Enquanto Diego já brilhava pelo Werder Bremen, da Alemanha, Robinho fazia parte do grande elenco do Real Madrid.

Disputando as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, ainda com Dunga como treinador, ambos estiveram em campo como titulares no empate diante da Bolívia por 0 a 0 em setembro de 2008. A partida, por coincidência, foi jogada no Nilton Santos e teve público superior a 30 mil pessoas.

Nove anos depois, esta será a vigésima sexta atuação da dupla caso os dois entrem em campo juntos. Se no Santos eles repetiram a parceria por 89 vezes, na Seleção foram 15 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 26 partidas. Diego marcou quatro gols e deu cinco assistências quando atuou ao lado de Robinho, enquanto o atacante mandou para o fundo da rede quatro vezes e foi 'garçom' uma.

Tite definiu seus titulares no primeiro e único treinamento da Seleção feito no Engenhão, realizado no dia anterior do confronto. Colocando Robinho entre os onze titulares, o treinador optou por utilizar outras peças no lugar de Diego e o camisa 35 do Flamengo começará o amistoso no banco. A Fifa determinou que cinco para jogadores de linha e uma para o gol podem ser substituídos. Com isso, a expectativa é grande e os dois têm chances atuarem juntos novamente.