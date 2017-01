Brasil vence Colômbia no 'Jogo da Amizade' e retorna ao topo do ranking da Fifa após sete anos

Não foi uma partida oficial, mas valeu pela causa nobre. O Jogo da Amizade, evento organizado pelas confederações brasileira e colombiana de futebol, teve como principal objetivo obter renda para ajudar na reconstrução da Chapecoense. Fora de campo, os mais de 18 mil presentes nesta quarta-feira (25), ao Engenhão, aderiram a causa. Dentro dele, Brasil e Colômbia fizeram uma bela partida que terminou com vitória por 1 a 0 para os canarinhos - gol marcado por Dudu.

Mesmo sendo um amistoso, a vitória fez com que a seleção brasileira voltasse ao topo do ranking da Fifa após sete anos. A vitória valeu 582 pontos e o empate 194 pontos. A Argentina, ex-líder do ranking, estava a 90 pontos apenas na frente do Brasil. Os "hermanos" somavam 1634 pontos e o Brasil, 1544. Desde maio de 2010 que o Brasil não ocupa a liderança do ranqueamento da entidade máxima do futebol internacional.

O próximo compromisso oficial dos comandados do técnico Tite está marcado para o dia 23 de março, quando enfrenta o Uruguai, em Montevidéu, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil lidera o chaveamento com 27 pontos e precisa de apenas mais um para se classificar ao Mundial da Rússia em 2018.

A partida

As vaias para Willian Arão ditaram o início da partida. Sua saída do Botafogo rumo ao Flamengo gerou vaias e aplausos das torcidas nas arquibancadas. Em campo, por pouco não abriu o placar aos 5 minutos, aproveitando uma sobra de bola. O Brasil era melhor na partida, mas dava espaço para contra-ataques. Em um deles, Rodrigo Caio não cortou o passe de Macnelly Torres e Borja ficou de frente para o gol. O zagueiro teve tempo de se recuperar e salvar a pátria.

Diego Souza fazia o papel de pivô com maestria e criava as melhores chances canarinhas. Por duas vezes, deu espaços para Dudu finalizar. Sem criatividade com a bola nos pés, a Colômbia respondia com jogadas aéreas. Aos 35 minutos, Teo Gutierrez subiu mais alto que defesa e testou firme, no poste esquerdo de Weverton. Foi a melhor chance do primeiro tempo que terminou empatado sem gols.

Então, Tite fez três substituições: Jorge, Rodriguinho e Diego Ribas. O objetivo era buscar mais profundidade de campo e assim nasceu o gol, logo no primeiro lance do segundo tempo. Lucas Lima viu Fágner entrando nas costas da zaga e fez o passe, o lateral cruzou rasteiro para Diego Souza dividir com o goleiro e a bola estourou, sobrando na cabeça de Dudu que empurrou para as redes.

Foi o suficiente para a partida mudar de cenário. A Colômbia que apostava nos contra-ataques, não assustava mais. O Brasil que apostava na velocidade de seus ponteiros, controlava a bola e não corria tanto. Com isso, o ritmo caiu e o jogo ficou centralizado no meio de campo. Tite ainda faria a alegria da torcida colocando dois atletas que atuam em clubes cariocas em campo: Gustavo Scarpa, do Fluminense e Camilo, do Botafogo. Foi o último respiro de partida que terminaria com vitória brasileira por 1 a 0.

(Foto: João Vitor Viana/VAVEL)

Líder do ranking da Fifa

Chapecoense

Toda renda líquida da partida será repassada ao time da Chapecoense, que a utilizará integralmente para indenizar os familiares dos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes que foram vítimas da queda do avião que levava a equipe para disputar a partida final da Copa Sul-Americana, em Medellín, na Colômbia. No acidente, 71 pessoas morreram, incluindo jogadores, dirigentes, jornalistas e parte da tripulação.

(Foto: João Vitor Viana/VAVEL)

Colômbia

O técnico da Colômbia, José Pékerman também só pode convocar jogadores que atuam nos países para o amistoso. Com isso, chamou nomes poucos conhecidos pelos torcedores colombianos. Do grupo, o meia Montoya é conhecido pelos vascaínos, o atleta está atualmente no Deportes Tolima. Outros sete jogadores atuam pelo Atlético Nacional, clube o qual a Chapecoense disputaria o título do Campeonato Sul-Americano 2016.

(Foto: João Vitor Viana/VAVEL)

Transmissão

Através de outra forma de contribuir para reconstrução do clube, a CBF liberou a transmissão deste amistoso para os demais veículos de comunicação. A entidade sugeriu as emissoras que repassassem como doações os valores ganhos por propaganda no intervalo de tempo que ocorresse a transmissão da partida.

Redes sociais

Nas redes sociais, os torcedores montaram uma campanha para convocação de duas figuras importantes da Chapecoense, o goleiro Nivaldo e do meia Nenén. No entanto, ambos não foram chamados para compor o grupo, porém, serão homenageados durante o evento.