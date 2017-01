Willian Arão ignora vaias no Engenhão e exalta atuação contra Colômbia

Feliz no Flamengo, Arão quer manter auge da carreira e seguir buscando a Seleção | Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Aos 24 anos, Willian Arão vem vivendo o auge de sua carreira no futebol. Peça fundamental no Flamengo, o jogador foi convocado por Tite para o Jogo da Amizade desta quarta-feira (25), vencido pelo Brasil diante da Colômbia.

De mero coadjuvante a protagonista, Arão teve atuação de destaque durante os 45 minutos que atuou. Apesar das enormes vaias por parte da torcida do Botafogo, o jogador afirmou que não se sentiu incomodado e deixou a situação de lado para demonstrar todo seu talento no gramado do Engenhão.

"Foi uma atuação especial na minha vida. Lutamos para fazer o que o professor pediu. Procuro não dar muita atenção a isso (vaias), mas não dá para passar despercebido. Fico muito feliz pelo lado do Flamengo, que gritou meu nome, me aplaudiu, mas triste pelas vaias porque o motivo do jogo era uma causa maior", destacou Arão.

O meia se envolveu em polêmica com o Glorioso - que queria renovar o contrato com o jogador, que tinha interesse na renovação. A equipe de General Severiano chegou a depositar R$ 400 mil na conta de Arão, mas a quantia foi devolvida. Atleta e clube não chegaram a um consenso e a causa foi parar na justiça.

"Lamento as vaias porque estou aqui representando o Brasil e não um time. Sabemos que o torcedor tem seu lado, entendemos e os respeitamos, mas a partida envolvia uma causa maior", complementou.

Em 2012, Arão atuava no Corinthians sob o comando de Tite. Reserva de Ralf - um dos mais regulares do elenco do Timão durante o período, o agora Flamengo conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de 2012, além do Paulista e da Recopa Sul-Americana do ano seguinte.

Apesar de apenas 18 jogos com a camisa corintiana, o meia ressaltou a importância de Tite em sua carreira. "Carrego até hoje os ensinamentos que ele me passou durante a época. Aprendi muitas coisas tanto no Corinthians quanto na Seleção que levarei para os lados pessoal e profissional", completou.

Apesar do pouco tempo no Timão, Arão exaltou ensinamentos de Tite | Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Dois anos depois, Arão teve uma passagem pela Chapecoense em 2014, onde marcou seu primeiro gol como profissional. Retornou ao Corinthians novamente, onde sem espaço, rumou ao Atlético-GO até ser contratado pelo Botafogo.

Agora no Rubro-Negro, Arão desfruta do melhor momento da carreira e quer manter o alto nível por muitos anos. Apesar de início de pré-temporada, o jogador enfatizou que sua atuação foi positiva.

"Sabemos que estamos iniciando a temporada, com a maioria dos jogadores se preparando, mas isso não é desculpa. Estamos prestes a estreiar nos nossos Estaduais, obviamente não estamos com ritmo de jogo de meio de campeonato. Mas nos acostumamos e preparamos bem para representar de forma positiva o Brasil", finalizou.

Após derrotas por 2 a 1 para o Vila Nova e para o Serra Macaense em jogo-treino, o Flamengo estreia neste sábado (28) diante do Boavista na Arena das Dunas, em Natal. Válido pela primeira rodada da Taça Guanabara, o confronto tem início às 19h30.