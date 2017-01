Tite releva vitória, mas admite dúvidas boas com novos convocados

(João Viana/VAVEL Brasil)

Sétima vitória consecutiva de Tite à frente da Seleção Brasileira, contudo, o resultado positivo é o que menos importa para os dois técnicos. Após a partida, Tite e José Pékerman concederam entrevista coletiva juntos para falar sobre a partida de homenagem à Chapecoense.

"O parabéns é ao ato de grandeza, o resultado é o que menos interessa. Eu, enquanto ser humano, não gostaria que uma equipe vencesse. A gratidão se estende ao povo colombiano, ao povo brasileiro, à Chapecoense, aos clubes, à saúde dos atletas que tentamos não prejudicar. O que menos me interessa, palavra de honra, é o resultado. É a lealdade da partida que teve uma dimensão muito mais humana do que competitiva", disse Tite.

Embora a partida fosse amistosa, e sem muito dever, foi uma grande oportunidade para os jogadores mostrarem aos treinadores que estão aptos a darem sequência com a camisa amarelinha. Tite admitou que após o jogo surgiram dúvidas boas em sua cabeça, e até mesmo citou alguns atletas por mais de uma vez, a exemplo de Gustavo Scarpa, do Fluminense, e Henrique, do Cruzeiro.

"O grupo não está fechado. Sei que o momento de cada atleta é importante e não vou deixar de acompanhar, esteja na China, na Europa ou no Brasil. Eles me deram informações importantes sim. A primeira oportunidade é sempre diferente, e colocaram dúvidas. Dúvidas boas", comentou.

O Brasil volta a disputar uma partida no dia 23 de março, contra o Paraguai, na Arena Corinthians.

Confira o que Tite falou sobre os jogadores

"Tenho absoluta certeza que posso contar com um jogador que nem entrou em campo, o Henrique. Mostrou no treino domínio absoluto de posição-função, uma qualidade extraordinária. Alguns jogadores estavam abaixo fisicamente, outros, que chamo de cavalinhos, se cuidaram, e sobraram na condição física. Casos do Walace e do Rodrigo Caio, com resposta física associada à técnica. Eles pensam e o corpo responde ao pensamento deles. O Jorge é um jogador agressivo, mas ainda muito jovem, quando tiver mais posicionamento em linha de quatro vai dar uma sustentação grande. Poder contar com Diego e Robinho com o olho brilhando o fascínio pela coisa. A experiência do Fábio Santos. O Weverton seguro. O Diego Souza para ter retenção na frente, faz o pivô com muita qualidade e sustentação física. O Scarpa flutua muito pelo lado direito e gera superioridade no meio. É preciso saber o momento certo disso. O Dudu agressivo. O Camilo um jogador de lado, que às vezes atua mais como meia central e tem a finalização de média distância. Geromel bem. Fagner consistente. Eu queria ter dado uma oportunidade ao Marcos Rocha, que há dois anos faz um grande trabalho, mas não dava"