Há 15 anos, Brasil venceu Alemanha com dois gols de Ronaldo e conquistou penta

Foto: Getty Images

No dia 30 de junho de 2002, o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo, e conquistou a Copa do Mundo pela 5ª vez na história. A Seleção Brasileira comandada por Luiz Felipe Scolari venceu todos os jogos no torneio e ainda teve o Fenômeno como artilheiro com oito gols.

Na grande decisão, a Alemanha teve mais posse de bola e finalizou mais vezes, mas embora tenha finalizado menos, o Brasil assustou mais. O goleiro Oliver Kahn, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, não resistiu e acabou falhando no primeiro gol de Ronaldo. No segundo, nada pode fazer na finalização fatal do Fenômeno.

Campanha perfeita na fase de grupos

O Brasil caiu no Grupo C com a Turquia, China e Costa Rica. A Seleção Brasileira não teve dificuldade e venceu as três partidas, avançando para as oitavas de final com 100% de aproveitamento - junto com apenas a Espanha.

O primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002 foi contra a Turquia, que saiu na frente do placar já nos acréscimos do primeiro tempo. Na etapa final, Ronaldo empatou ainda no começo e Rivaldo, num pênalti polêmico já no fim, deu a vitória para o Brasil.

Depois do complicado jogo contra a Turquia, a Seleção Brasileira goleou a China com muita facilidade. Com gols de Roberto Carlos, de falta, Ronaldinho, de pênalti, Rivaldo e Ronaldo, o Brasil encaminhou a classificação para as oitavas de final.

No último jogo da fase de grupos contra a Costa Rica, Felipão poupou alguns jogadores, mesmo assim o Brasil goleou mais uma vez. Ronaldo e Rivaldo marcaram de novo, tendo marcado em todos os jogos da primeira fase, e Edmílson e Júnior completaram a goleada de 5 a 2.

Rivaldo e Ronaldo marcaram gols em todos os jogos da fase de grupos (Foto: Getty Images)

Brasil elimina Bélgica em duelo complicado nas oitavas de final

Nas oitavas de final o adversário do Brasil era a Bélgica. Para muitos especialistas esse confronto foi o mais difícil para a Seleção Brasileira. Os belgas chegaram a abrir o placar com Marc Wilmots e deram um susto, mas o gol foi anulado com falta de ataque.

Passado o susto, as individualidades do Brasil resolveram o jogo. Rivaldo acertou lindo chute de fora da área e surpreendeu o goleiro Geert De Vlieger para abrir o placar. Quase no fim do jogo, Ronaldo marcou e fechou o placar.

Rivaldo foi um dos grandes destaques do Brasil na Copa do Mundo de 2002 e para muitos é injustiçado por ser pouco lembrado (Foto: Getty Images)

Ronaldinho brilha, Brasil elimina Inglaterra e avança para semifinal

Depois de eliminar a Bélgica, o Brasil tinha pela frente a Inglaterra nas quartas de final. Os ingleses saíram na frente com Michael Owen, que aproveitou a falha do zagueiro Lúcio e deslocou o goleiro Marcos para abrir o placar.

No fim do primeiro tempo começou a brilhar a estrela de Ronaldinho Gaúcho. Já nos acréscimos, o então camisa 11 fez linda jogada individual, deixou Ashley Cole no chão e serviu Rivaldo para empatar a partida. No começo do segundo tempo, Ronaldinho acertou linda cobrança de falta, surpreendendo o goleiro David Seaman.

Ronaldinho, que até então brilhava na partida, teve seu brilho um pouco apagado quando foi expulso sete minutos depois de marcar o segundo gol do Brasil. Mesmo assim a Inglaterra não foi capaz de empatar e o Brasil avançou para a semifinal pela terceira Copa seguida.

Ronaldinho Gaúcho foi decisivo contra a Inglaterra nas quartas de final (Foto: Getty Images)

Ronaldo decide contra Turquia e Brasil vai para a final da Copa do Mundo

Na semifinal o Brasil tinha pela frente a Turquia, a primeira vítima dos brasileiros na Copa do Mundo de 2002. Sem Ronaldinho Gaúcho, suspenso, Edílson foi o escolhido por Felipão para ser titular. O capetinha jogou bem e manteve o padrão tático da equipe.

Novamente a Turquia fez um confronto equilibrado contra o Brasil. Os turcos eram a surpresa daquela Copa. Mas, as estrelas da Seleção Brasileira brilharam, em específico a estrela de Ronaldo. De bico, o Fenômeno conseguiu uma bela finalização para marcar o único gol do jogo, que garantiu o Brasil na final pela terceira Copa seguida.

Com o gol contra a Bélgica, Ronaldo chegou a média de 1 gol por jogo na Copa de 2002 (Foto: Getty Images)

Ronaldo marca duas vezes, Brasil vence Alemanha e conquista o penta da Copa do Mundo

Após eliminar a Bélgica, o Brasil alcançou a terceira final de Copa do Mundo seguida. A base da seleção ainda sentia a derrota para a França em 1998, mas queria se recuperar disso e dar a volta por cima. Mas o adversário era difícil e tinha o melhor jogador do torneio: a Alemanha, do goleiro Oliver Kahn.

No começo do jogo, Oliver Kahn mostrou porque foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo e porque era um dos melhores goleiros do mundo na época, salvando chutes de Ronaldo e Rivaldo. Do outro lado, nas poucas vezes que a Alemanha levou perigo, Marcos salvou o Brasil.

Embora Oliver Kahn fosse um dos melhores goleiros do mundo e tenha sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, o camisa 1 da Alemanha falhou no primeiro gol do Brasil ao não segurar um chute de Rivaldo e dar o rebote nos pés de Ronaldo, que tornou-se o artilheiro isolado da Copa.

Ronaldo ainda marcaria outro gol após boa troca de passes do Brasil, que resultou em belo corta-luz de Rivaldo na entrada da área e terminou numa fatal finalização do Fenômeno, que não deu chances para Oliver Kahn. Os alemães não conseguiram reagir e o Brasil consagrou-se penta com 100% de aproveitamento.