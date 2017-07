Seleção Brasileira encara campeã olímpica Alemanha em amistoso de futebol feminino

Brasil e Alemanha em campo não trazem boas recordações para o torcedor brasileiro. No entanto, essa conta ficou para a equipe masculina, que foi derrotada pelos alemães por 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014. Nesta terça-feira (4), às 12h45, a Seleção Brasileira feminina é que tem duelo marcado com a Alemanha, jogo de caráter amistoso.

A partida acontece no Stadion am Hardtwald, em Sandhausen, na Alemanha. As adversárias das jogadoras de Emily Lima são as atuais campeãs olímpicas e também estão com comando novo, a técnica Steffi Jones, que assumiu a equipe após os Jogos Olímpicos Rio 2016.

Emily Lima e Steffi Jones assumiram Brasil e Alemanha, respectivamente, após os Jogos Olímpicos de 2016 (Foto: CBF)

Emily define time do Brasil, e Alemanha chega forte em preparação para a Euro

Aos olhares de Emily Lima, a equipe brasileira já treinou em terras alemãs, e quem deve começar como titular é o esquema formado por Bárbara, Letícia, Andréia Rosa, Jucinara e Tamires; Gabi Nunes, Fran, Djenifer e Rosana; Ludmila e Chu. A treinadora brasileira destacou o quão jovem é o grupo que tem em mãos.

"A nossa média de idade é menor que 25 anos, por isso acho que esse jogo será muito importante para o futuro da nossa equipe. Podemos ter dificuldade na partida de terça, afinal a Alemanha está há 30 dias treinando, mas acho que essas meninas novas vão amadurecer muito", afirmou Emily.

Convocada em 2016 quando o Brasil ainda se preparava para os Jogos Olímpicos, a volante Maria, do Santos, está de volta à Seleção. Feliz, a jogadora celebrou a chance de poder atuar pela equipe verde e amarelo em compromisso internacional, lembrando que ela defende o Santos, um dos semifinalistas do Campeonato Brasileiro A1.

"É uma oportunidade que a gente tem que agarrar. Um jogo contra uma das potências do futebol feminino mundial. Nós que fomos escolhidas estamos fazendo um bom trabalho no clube. A professora Emily tem acompanhado tudo, e por isso merecemos estar aqui", comentou.

A Alemanha fez cinco jogos este ano, nos quais somou duas vitórias, um empate e uma derrota. Foram eles o revés para os Estados Unidos por 1 a 0, triunfos sobre Inglaterra e Canadá por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente, e o empate sem gols com a França. Já o Brasil jogou três compromissos, vencendo os três. Teve 6 a 0 para cima da Bolívia, 2 a 1 sobre a Espanha e 1 a 0 sobre a Islândia.

A Alemanha joga contra o Brasil, invicto no comando de Emily, em preparação para a Eurocopa. A equipe é a atual campeã da competição, que será disputada de 16 de julho a 6 de agosto, na Holanda. No Grupo B, a Alemanha enfrenta a Suécia (17 de julho), Itália (21 de julho) e Rússia (25 de julho).