Jogo Brasil x Alemanha AO VIVO online em amistoso de futebol feminino

INCIDENCIAS: Jogo amistoso entre Brasil e Alemanha que será realizado no Stadion am Hardtwald, em Sandhausen, na Alemanha.

4' A camisa 10 da Alemanha manda a bola pra gol, mas vai para fora.

2' Lance de perigo da Alemanha

Bola rolando na Alemanha!

A partir de 12h45 desta terça-feira (4), tudo do amistoso Brasil x Alemanha. A bola rola no Stadion am Hardtwald, em Sandhausen, na Alemanha.

O Brasil está invicto desde que Emily Lima assumiu o comando da seleção, no final do ano passado.

Já a Alemanha, fez cinco jogos este ano e conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota.

Atualmente, a equipe alemã é campeã olímpica e está em preparação para a Eurocopa, competição que é a atual campeã também.

No último encontro das seleções, em março de 2015, a Alemanha venceu por 3 a 1. O jogo foi válido pela Copa Algarve.

A técnica da seleção brasileira, Emily Lima, falou sobre o jogo: "A nossa média de idade é menor que 25 anos, por isso acho que esse jogo será muito importante para o futuro da nossa equipe. Podemos ter dificuldade na partida de terça, afinal a Alemanha está há 30 dias treinando, mas acho que essas meninas novas vão amadurecer muito", afirmou.