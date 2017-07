Emily Lima vê lado positivo após primeira derrota da Seleção Feminina: "Fizeram o proposto"

Após derrota, Emily prefriu focar na grande obediência técnica da Seleção Feminina (Foto: Kin Saito/CBF)

É o fim da linha para a invencibilidade de Emily Lima à frente da Seleção Brasileira Feminina. Em amistoso preparatório para a Copa América, o Brasil perdeu para a Alemanha nesta terça (4), pelo placar de 3 a 1. A partida marcou a primeira derrota da treinadora, que está há oito jogos no comando da Canarinho.

O confronto desta terça não entrou no calendário como data FIFA e, por isso, diversas jogadoras não conseguiram liberação junto a seus clubes para atuar na partida. Emily preferiu, então, dar vez a atletas que têm se destacado em seus clubes no Brasil; do elenco que costuma ser titular, apenas três jogadoras participaram do amistoso.

Rita, Kamilla, Ludmila, Maria, Chu, Monique Peçanha, Jucinara e Maurine foram as oito novidades na Seleção Brasileira contra a Alemanha. Dentre elas, Rita, Kamilla, Ludmila e Monique Peçanha fizeram sua grande estreia na equipe principal da Canarinho no confronto desta terça. Segundo Emily, a lição mais importante a partir do amistoso foi a crescente obediência tática na equipe. A treinadora mostrou-se orgulhosa do rendimento das atletas em campo e reforçou a dificuldade de impor um estilo de jogo com apenas dois dias de treinamento.

“Eu cheguei no vestiário e parabenizei as meninas. O mais importante, com esse resultado final, foi a obediência que elas tiveram depois de só dois dias de treinamento. Elas conseguiram fazer o que foi proposto, foi muito bom. Nós ainda estamos formando nossa equipe para a Copa América. O que eu mais temia na Seleção Brasileira era a obediência tática, e vejo que elas estão entendendo o que a gente quer propor. Com isso, a gente sai daqui satisfeito”, afirmou.

Emily ainda falou sobre os planos de criar uma certa rotatividade dentro do elenco da Seleção e a importância de mostrar para as atletas que existe, de fato, uma disputa pelas vagas entre as titulares.

“A gente quer criar uma seleção competitiva entre elas, que elas não imaginem que só existe um único grupo com 20, 30 meninas. Queremos que elas saibam que a gente poder contar com elas também. Elas entraram de cabeça erguida e fortes. Não é fácil criar contra uma Alemanha que é segunda colocada no ranking da FIFA. Nós estávamos com uma equipe quase que sub-23, e elas me mostraram que também podem estar aqui. Isso é muito bom. É claro que a gente sempre busca a vitória, mas no balanço geral, acho que elas estão de parabéns”, finalizou a técnica.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira Feminina é pelo Torneio das Nações. Nos Estados Unidos, as brasileiras encaram o Japão pela primeira rodada da competição no dia 27 de julho, às 17h15 (Brasília).