Com Marta e sem Cristiane, Seleção é convocada por Emily Lima para Torneio das Nações

A competição internacional acontecerá entre os dias 27 de julho e 3 de agosto, nos Estados Unidos (Créditos: CBF)

A técnica da Seleção Brasileira feminina de futebol, Emily Lima, anunciou nesta segunda-feira mais uma lista de convocadas, para a disputa do Torneio das Nações, que será disputado nos Estados Unidos de 27 de julho a 3 de agosto. 20 jogadoras jogadoras foram selecionadas para representar o Brasil na competição internacional. As meninas irão enfrentar o Japão, em Seattle, no dia 27/07, os Estados Unidos, em San Diego, dia 30/07 e por fim, a Austrália, em Los Angeles, dia 03/08.

Na última convocação, Marta acabou sendo vetada por seu clube, o Orlando Pride, dos Estados Unidos, porque o último amistoso da seleção não ocorreu em data Fifa - e, assim, os times podem barrar as convocações de suas atletas. Já Cristiane, que se desligou recentemente do PSG, não foi incluída nesta e nem na convocação anterior. A seleção feminina vem de derrota, a primeira sofrida desde que Emily assumiu o lugar de Vadão, no início do mês. As brasileiras foram derrotadas pela Alemanha por 3 a 1, fora de casa, na cidade de Sandhausen.

Em um ano sem competições oficiais, a treinadora das meninas vem utilizando os amistosos como preparação para o Sul-Americano que acontece em 2018, que será disputado no Chile, sendo classificatório para o próximo Mundial de 2019, que acontece na França, e as Olimpíadas de 2020, em Tóquio. A delegação viaja para os Estados Unidos no dia 23 de julho.

Convocadas

Goleiras: Bárbara - Kindermann e Dani Neuhaus - Santos

Zagueiras: Andreia Rosa - Avaldsnes Idrettslag (Noruega), Bruna Benites - Houston Dash (EUA) e Mônica - Orlando Pride (EUA).

Laterais: Jucinara - Corinthians/Audax, Letícia - Sportclub Sand (Alemanha), Maurine - Santos e Tamires - Fortuna Hjørring (Dinamarca)

Meio-campo: Andressinha - Houston Dash (EUA), Fran - Avaldsnes Idrettslag (Noruega), Djenifer - Iranduba, Maria - Santos, Gabi Nunes - Corinthians/Audax, Camila - Orlando Pride (EUA) e Debinha - North Caroline Courage (EUA).

Atacantes: Bia Zaneratto - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul), Chu - São José E.C, Ludmila - São José E.C e Marta - Orlando Pride (EUA).