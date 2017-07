Agendado: CBF confirma dois amistosos para a Seleção Feminina contra a Austrália, em setembro

Foto: Eugenio Savio/ AP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, na tarde dessa quarta feira (19), que foram marcados dois amistosos contra a Austrália, em setembro, para a Seleção Brasileira Feminina. As partidas devem acontecer nos dias 16 e 19. O primeiro está marcado para ser realizado no Pepper Stadium, em Sydney, às 2h (horário de Brasília), enquanto a segunda partida será realizada no McDonald-Jones Stadium, em Newcastle, às 6h30 (horário de Brasília).

A Seleção Brasileira já tinha um encontro marcado com a Austrália no Torneio das Nações, que acontece no final do mês de julho, nos EUA. Com mais esses dois compromissos, a equipe fecha um ciclo de três amistosos contra a forte Seleção Australiana em um ano.

O histórico recente entre Brasil e Austrália é equilibrado, mas ainda favorável ao Brasil. Na Copa do Mundo de 2015, as equipes se encontraram nas oitavas de final, e a Seleção Australiana levou a melhor com uma vitória por 1 a 0, encerrando o sonho do Brasil de conquistar a Copa pela primeira vez.

No período final de preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016, foi realizado um amistoso entre as duas equipes. O Brasil venceu por 3 a 1, com gols de Debinha, Raquel e Darlene. Esse foi o último jogo das equipes antes do início da Olimpíada.

Já nos Jogos Olímpicos, as seleções se encontraram nas quartas de final, e o tempo complementar terminou empatado em 0 a 0, com a partida sendo definida nos pênaltis. Barbara brilhou na meta do Brasil e colocou o Brasil nas semifinais.

Apenas com esse pequeno histórico já é possível classificar essa partida como um clássico de seleções femininas. O próximo compromisso da Seleção Brasileira é no dia 27 de julho, contra o Japão, pelo Torneio das Nações, nos Estados Unidos.