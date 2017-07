Brasil e Japão empatam em estreia pelo Torneio das Nações de Futebol Feminino

Brasil inicia o torneio com empate. (Foto: Divulgação / CBF)

Na primeira partida do Torneio das Nações, Brasil e Japão fizeram uma exibição de alto nível no CenturyLink Field, em Seattle, com ótimas chances de gols para ambas as equipes, principalmente para a seleção brasileira. Após um primeiro tempo sem gols, o empate por 1 a 1 foi o placar final na abertura da competição. A brasileira Camila foi a autora do gol que evitou o pior para seleção da técnica Emily Lima.

A seleção brasileira feminino volta a campo no próximo domingo (30), às 21h (de Brasília), em San Diego, diante da seleção dos Estados Unidos, outra grande adversária na competição.

Brasil desperdiça chances importantes na primeira etapa

O primeiro tempo foi completamente dominado pela seleção brasileira e logo no primeiro minuto, Marta cruzou da esquerda e a atacante Ludmila cabeceou perigosamente.

Aos 12', Gabi Nunes tabelou com Marta, que finalizou para defesa da goleira Yamashita, um dos destaques do primeiro tempo. Aos 22, foi a vez de Debinha arriscar de longe e obrigar a goleira a espalmar fazendo boa defesa e mandando a bola para escanteio.

Aos 36 minutos, a camisa 10 da seleção brasileira puxou contra-ataque e assustou Yamashita, que defendeu com as pontas dos dedos. Na principal e única grande chance de gol do Japão, aos 41, Tanaka ficou frente a frente com a Bárbara, que defendeu com os pés o chute da japonesa.

Desequilíbrio na defesa no segundo tempo e gol salvador de Camila

A Seleção Brasileira voltou do intervalo pressionando o Japão e logo aos sete minutos pressão na área japonesa e que quase culminou em gol.

Após segurar a pressão brasileira nos minutos iniciais, o Japão respondeu, com uma bola na trave aos 17 minutos e no minuto seguinte, após falha de marcação, Momiki cabeceou livre, sem chances para Bárbara, que ainda evitaria o segundo aos 21 em lance de Nakajima.

A Seleção Brasileira insistiu em busca do empate, que só veio aos 42 minutos com um belo gol marcado por Camila, após chute de longa distância.