Tite anuncia convocação da Seleção Brasileira para Eliminatórias em 10 de agosto

Próxima convocação de Tite está marcada para o dia 10 de agosto, às 11h (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A próxima convocação da Seleção Brasileira já tem data e hora marcada. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta terça-feira (01) que o técnico Tite divulgará sua lista de escolhidos no dia 10 de agosto, às 11h, em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O treinador irá anunciar os jogadores selecionados para integrar o elenco da Canarinho nos confrontos contra Equador e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. As partidas acontecem nos dias 31 de agosto e 5 de setembro em Porto Alegre e Barranquilla, respectivamente.

Recentemente, Tite deixou claro que a convocação poderá ter novidades, com um maior número de jogadores atuantes no Brasil – os atletas que atuam na Europa estão em período de pré-temporada, ao passo que os jogadores brasileiros estariam “no melhor da nossa condição”, segundo o treinador. Apesar disso, a expectativa é de que Tite também tente dar sequência ao time titular da Canarinho, devido à proximidade da Copa do Mundo 2018.

"Primeiro é ser o mais justo possível, acompanhar todos os jogos possíveis, por uma oportunidade aos atletas nessa sequência, consolidar a equipe com patamar, com rendimento bom para buscar resultado e variações táticas que elas possam ocorrer", afirmou o treinador em entrevista.

Esta será a terceira convocação do comandante em 2017, sendo a primeira chamada para jogos oficiais após a classificação para a Copa do Mundo da Rússia. Classificada com quatro rodadas de antecedência nas Eliminatórias, a Seleção Brasileira usará seus futuros confrontos apenas como preparação para a Copa do Mundo – depois de enfrentar Equador e Colômbia, a Canarinho ainda tem Bolívia e Chile pela frente no torneio.

A venda de ingressos para a partida contra o Equador começa às 15h desta terça e está disponível apenas no site oficial da CBF. O palco do confronto será a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com preços de R$80 (meia) a R$ 800. Com 33 pontos em 14 partidas, a Seleção Brasileira é a primeira colocada nas Eliminatórias da América do Sul – fechando a zona de classificação, estão as seleções de Colômbia, Uruguai e Chile, na sequência.