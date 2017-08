Jogo Austrália x Brasil AO VIVO hoje no Torneio das Nações (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Austrália x Brasil ao vivo no estádio StubHub Center, valendo pela terceira rodada do Torneio das Nações. A transmissão começará na hora da partida, às 20h15, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Brasil e Austrália se enfrentaram pela última vez nas quartas de final das Olimpíadas Rio 2016 - na ocasião, a Canarinho levou a melhor após a partida ser decidida nos pênaltis; 7 a 6 para a brasileiras e vaga garantida na semifinal do torneio! Relembre abaixo os melhores momentos do confronto:

Na última rodada do Torneio das Nações, a Austrália chega para enfrentar o Brasil com grande vantagem e grandes chances de conquistar o título, apesar da sombra dos Estados Unidos, que ocupam o segundo lugar na tabela. Com um empate ou uma vitória sobre a Seleção Brasileira, as Westfield Matildas asseguram o troféu da competição sem depender do resultado de EUA x Japão; por isso, é de se esperar que as australianas venham com força máxima para garantir o triunfo.

Caso o triunfo australiano se concretize, essa será a primeira conquista das Westfield Matildas em sete anos - em 2010, a seleção da Austrália venceu a Copa Asiática de Futebol Feminino. No Torneio das Nações, as australianas ainda conquistaram sua primeira vitória na história sobre os Estados Unidos, na primeira rodada do torneio.

Sem chances de título, o Brasil tentará se recuperar contra a Austrália da amarga derrota para os Estados Unidos, na última rodada - aos 34 minutos do segundo tempo, o placar era 3 a 1 para a Canarinho; a partida terminou 4 a 3 para as americanas, em grande atuação de Rapinoe.

O Torneio das Nações é disputado nos Estados Unidos, e por isso, vale destacar todas as atletas que atuam pela National Women's Soccer League (NWSL), a liga americana de futebol feminino. No lado do Brasil, são elas: Marta, Monica e Camila (Orlando Pride); Debinha e Rosana (North Carolina Courage), além de Bruna, Andressa e Poliana (Houston Dash).

Na seleção da Austrália, por outro lado, cinco atletas atuam na NWSL; entre elas, Lydia Williams (Houston Dash), Haley Raso (Portland Thorns), Sam Kerr (Sky Blue FC), Steph Catley e Alana Kennedy (Orlando Pride).

Na vitória por 4 a 2 sobre o Japão, na segunda rodada do Torneio das Nações, uma atleta em particular chamou a atenção no elenco da Austrália: vale a pena ficar de olho em Sam Kerr, atacante de muita qualidade e que marcou um hat-trick contra as japonesas, o primeiro de sua carreira internacional. Atuando na NWSL, a jogadora é a maior artilheira da liga americana, com 37 gols; pelas Westfield Matildas, são 11 gols em 52 jogos.

Goleira titular da Seleção Brasileira, Bárbara relembrou o confronto contra as australianas nas Olimpíadas: "Acho que esse foi um dos melhores jogos que já disputei. A Marta não cobrou bem o pênalti; eu pude ajudar a equipe defendendo e dando continuidade nas cobranças. Graças a Deus deu tudo certo naquela partida", afirmou a arqueira.

O retrospecto do confronto promete grande rivalidade em campo nesta quinta. Ao longo da história, Brasil e Austrália já se enfrentaram em importantes partidas - um dos grandes momentos do futebol feminino é justamente contra o Brasil, na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2015: ao vencer a Canarinho, as Westfield Matildas garantiram uma vaga nas quartas de final do torneio; a classificação entrou para a história como o melhor desempenho da seleção australiana em Copas do Mundo.