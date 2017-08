Às vésperas de convocação, relatório aponta que Grêmio foi time mais observado por Tite

Tite irá anunciar os convocados para a Seleção Brasileira nesta quinta, 10 de agosto (Foto Saeed Khan/AFP/Getty Images)

Às 11h desta quinta-feira (10), Tite irá anunciar sua nova lista de convocados para a Seleção Brasileira na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogadores escolhidos pelo treinador farão parte do elenco da Canarinho para os confrontos das eliminatórias da Copa do Mundo contra Equador e Colômbia, nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, respectivamente.

Nesta quarta-feira (09), a pedido da reportagem do canal SporTV, a CBF divulgou um relatório com os dados de todas as equipes que foram analisadas por Tite e sua comissão técnica em 23 ocasiões antes da convocação. Grêmio, atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, foi o clube mais observado pelo grupo, em oito partidas; logo atrás, Flamengo, estudado em sete confrontos, e Corinthians, em seis.

Em meio à pré-temporada na Europa, a expectativa é de que Tite priorize a convocação de atletas que atuam no Brasil. Para o treinador, os brasileiros atuantes no país estariam “no melhor da nossa condição”; todavia, dar sequência ao time devido à proximidade da Copa do Mundo também é uma preocupação do comandante da Canarinho.

Além de Grêmio, Flamengo e Corinthians, a lista completa de equipes analisadas por Tite e seu staff inclui Santos, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Sport, Atlético-MG, Avaí, Coritiba, Vasco e Vitória.

O próximo compromisso do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo é no dia 31 de agosto contra o Equador, na Arena do Grêmio; os ingressos para a partida em Porto Alegre já estão disponíveis para venda no site oficial da CBF. Com 33 pontos em 14 partidas e a vaga já garantida na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira é a primeira colocada nas Eliminatórias da América do Sul – fechando a zona de classificação, estão as seleções de Colômbia, Uruguai e Chile, na sequência.