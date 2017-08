Emily Lima convoca Seleção Feminina para dois amistosos contra Austrália

Emily Lima convoca Seleção Feminina (Foto: Divulgação/CBF)

A treinadora Emily Lima divulgou, na manhã desta segunda-feira (28), a lista das 20 jogadoras que vão defender a Seleção Brasileira nos dias 16 e 19 de setembro. O primeiro jogo será no Pepper Stadium, em New South Wales, às 2h (de Brasília), e o segundo no McDonald Jones Stadium, em Newcastle, às 6h30 (de Brasília).

A última vez que as equipes se enfrentaram foi no Torneio das Nações, há um mês. Na rodada de encerramento do quadrangular com Estados Unidos, Austrália e Japão, o Brasil sofreu uma goleada por 6 a 1, justamente pelas australianas.

Os amistosos irão servir para Emily avaliar as atletas já visando a Copa América 2018, que acontecerá no Chile. Entre as chamadas, estão Cristiane e Rafaelle, que ficaram fora do Torneio das Nações por não ser data FIFA.

Confira a lista completa abaixo:

Goleiras:

Letícia Izidoro – Corinthians/Audax (Brasil)



Dani Neuhaus – Santos (Brasil)

Zagueiras:

Rafaelle – Changchun Volkswagen Exc. Women‘s Club (China)



Bruna Benites – Houston Dash (EUA)



Mônica – Orlandro Pride (EUA)

Laterais:

Jucinara – Corinthians/Audax (Brasil)



Letícia Santos – Sportclub Sand (Alemanha)



Maurine – Santos (Brasil)

Meias:

Fran – Avaldsnes Idrettslag (Noruega)



Andressinha – Houston Dash (EUA)



Djenifer – Iranduba (Brasil)



Fabiana – Barcelona (Espanha)



Gabi Zanotti – Jiangsu Suning Ladies F.C. (China)



Andressa Alves – Barcelona (Espanha)



Camila – Orlando Pride (EUA)



Debinha – North Carolina Courage (EUA)

Atacantes:

Bia Zaneratto – Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coréia do Sul)



Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha)



Cristiane – Changchun Volkswagen Exc. Women‘s Club (China)



Marta – Orlando Pride (EUA)