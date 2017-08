Marcelo, Casemiro e Firmino chegam a Porto Alegre e seleção brasileira fica completa

Foto: Bruno/Divulgação CBF

Nesta terça-feira (29), a seleção está completa com seus 23 jogadores em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os últimos á chegarem no hotel foi o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Casemiro, do Real Madrid, e o atacante Firmino, do Liverpool. O Brasil já classificado para Copa da Rússia, mas tem dois jogos nesta semana, enfrentará pelas eliminatórias a seleção o Equador na quinta-feira (31) e a seleção da Colômbia na próxima terça-feira (5). A seleção brasileira lidera com com 33 pontos, já a seleção equatoriana tem 20 pontos na sexta posição. Além dos três, o meia Giuliano e o atacante Taison não participaram do primeiro treino, no CT do Grêmio.

No treinamento de hoje,marcado para as 16h30 o técnico Tite terá todos os jogadores à disposição. A movimentação será dividido em duas partes, a primeira aberta para imprensa com 25 minutos, a segunda parte fechado, mas o treinador não fará mistério sobre a equipe titular.

A única dúvida de Tite é o meio-campista Philippe Coutinho, o atleta ainda não jogou pelo Liverpool na temporada. O time inglês alega que o jogador está com dores nas costas e não pode atuar pelo clube, mas os rumores que Coutinho esteja envolvido em uma negociação do Barcelona. No treino de segunda (28), o jogador participou do aquecimento, depois foi para outro campo no CT, fez trabalho de finalização e piques. Foi acompanhado de perto pelo pelo preparador físico Fábio Mahseredjian.

A provável escalação do Brasil deve ser: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus. Os pendurados da partida são Miranda, Marcelo, Filipe Luís, Casemiro, Fernandinho, Giuliano e Renato Augusto. A arbitragem vai ficar por conta do trio do Paraguai, Mario Díaz de Vivar, auxiliado por Milciades Saldivar e Rodney Aquino