Com novidades, CBF divulga numeração dos jogadores para Eliminatórias

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Já garantida na Copa do Mundo de 2018, a Seleção Brasileira disputará duas partidas pelas Eliminatórias da América do Sul, nos próximos dias. Nesta terça-feira (29), a CBF divulgou de forma oficial a numeração dos 23 jogadores convocados por Tite para os desafios diante do Equador e Colômbia.

Jogador mais caro do mundo, Neymar segue com a consagrada camisa 10. Novidades desta convocação, o goleiro Cássio, do Corinthians, o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, e o meia-atacante Luan, do Grêmio, ficaram com os números 16, 4 e 20, respectivamente. O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, vestirá a camisa 12, o mesmo número que utiliza no clube espanhol.

(Foto: Divulgação /CBF)

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas com 33 pontos, a Seleção Brasileira enfrentará o Equador, na próxima quinta-feira (31), às 21h45 ( de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já o duelo contra a Colômbia será disputado no dia 05 de setembro (terça-feira), às 19h30 (de Brasília), em Barranquila.

Relação completa por posição:

Goleiros: 1 - Alisson, 16 - Cássio, 23 - Ederson

Laterais: 2 - Daniel Alves, 6 - Filipe Luís, 12 - Marcelo, 22 - Fagner

Zagueiros: 3 - Miranda, 4 - Rodrigo Caio, 13 - Marquinhos, 14 - Thiago Silva

Volantes: 5 - Casemiro, 15 - Paulinho, 17 - Fernandinho

Meio-campistas: 8 - Renato Augusto, 11 - Philippe Coutinho, 18 - Giuliano, 19 - Willian

Atacantes: 7 - Taison, 9 - Gabriel Jesus, 10 - Neymar, 20 - Luan, 21 - Roberto Firmino