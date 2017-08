Com confiança de Tite e Taffarel, Alisson afirma "A Copa começa agora para Brasil"

Lucas Figueiredo/CBF

Após o treino da Seleção Brasileira, que foi aberto por 20 minutos para imprensa, o técnico Tite escalou Willian entre os titulares no primeiro teste do time que vai enfrentar o Equador na próxima quinta-feira (31). Philippe Coutinho treinou entre os reservas. Coutinho ainda se recupera de dores nas costas. A provável escalação do Brasil para partida deve ser: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Willian e Neymar; Gabriel Jesus.

O goleiro Alisson comentou na coletiva realizada no Beira Rio, estádio do Internacional, que recebeu apoio fundamental do treinador Tite e o preparador de goleiros da seleção Taffarel, campeão pela amarelinha na copa de 94. O goleiro do Brasil agora veste a camisa número 1 do time da Roma, da Itália, falou que a Copa do Mundo 2018 já começou para o Brasil.

"É importante dar continuidade ao que vem sendo muito bem feito. É um momento em que vamos colocando no nosso coração e na nossa cabeça que já começamos a Copa. Ela começa agora. O Taffarel sempre demonstrou confiança grande, foi muito importante ter o apoio dele. É um cara muito tranquilo, transparece isso. E com o Tite foram poucas conversas, mas ele me falou para procurar o melhor, estar jogando. Eu já sabia qual seria o planejamento da Roma, que teria mais oportunidades. Esse foi o conselho dele, procurar ter ritmo de jogo. Fico feliz pela confiança e apoio."

Sobre ser o goleiro principal do time italiana, Alisson afirmou a importância do crescimento dele na equipe, tem exemplo o goleiro da Itália Buffon e quer chegar bem na Copa. "É um momento importante para mim, de afirmação na Roma, titular. Ficarei feliz se puder continuar nesse caminho e chegar bem ao Mundial. Espero fazer um grande trabalho e chegar pelo menos próximo do que esses grandes goleiros chegaram. Buffon, Neuer, são grandes goleiros, consagrados. Eu aprendo muito olhando para eles, são duas inspirações. Jogo no mesmo campeonato que o Buffon, que sempre foi uma das maiores inspirações, um goleiro que sempre gostei muito "

O Brasil enfrentará o Equador na próxima quinta-feira, às 21h45 , na Arena do Grêmio, Na próxima terça (5), o adversário será a Colômbia, em Barranquilla.