Renato Augusto fala sobre futuro de Coutinho e elogia: "É um dos grandes nomes do mundo"

Renato Augusto lamentou não ter tido oportunidade de conversar com Coutinho sobre seu futuro (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

A poucos dias do confronto contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil tem passado por alguns problemas de logística - o voo que levaria a Canarinho para a cidade de Porto Alegre sofreu com o atraso; por isso, o planejamento da Seleção foi tomado por imprevistos.

Para Renato Augusto, no entanto, o atraso não foi o pior problema - e sim a falta de tempo para "fofocar" com Philippe Coutinho. Curioso pelo desfecho da novela entre o brasileiro e o Liverpool, Renato lamentou não ter tido oportunidade de conversar com o companheiro sobre sua possível transferência; para ele, o essencial é que Coutinho siga seu coração.

"Não deu tempo de conversar para trocar uma ideia boa. Em alguns momentos eu faço como vocês, pergunto porque eu sou fofoqueiro. Vivo perguntando. (...) É um dos grandes nomes do mundo, dispensa até comentários. O importante é ele estar feliz, com a transferência ou não. Pelo que eu já vivi, é seguir o coração. No momento que você está positivo, pensando em coisas boas, acontecem coisas boas", afirmou Renato.

Em entrevista coletiva, o camisa 8 da Canarinho falou sobre o lado psicológico do meia do Liverpool e como isso afetaria o desempenho da Seleção Brasileira em campo. Além disso, o meia lembrou de seus conselhos à Gabriel Jesus antes das Olimpíadas Rio 2016 e demonstrou muita confiança nas habilidades de Coutinho.

Possível negociação entre Philippe Coutinho e Barcelona tem agitado o mercado da bola (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

"Nas Olimpíadas, fiquei preocupado porque eram meninos jovens. Mas foi tranquilo. E acho que agora será também. Jesus tem uma cabeça muito boa, situação semelhante. Acho que não vai atrapalhar nada com o Coutinho também", completou.

Titular absoluto desde que o treinador Tite assumiu o comando, Renato Augusto acredita que os próximos confrontos nas Eliminatórias são cruciais para a definição da equipe que irá disputar a Copa do Mundo. Segundo o meia, o mais importante é manter a obediência e os padrões táticos para que a Seleção alcance os melhores resultados possíveis.

"São jogos importantes, pensando no objetivo final que é a Copa. Temos que colocar nossos nomes na lista a cada convocação, sabemos que a lista não está fechada. É manter o padrão tático e a organização para fazermos um bom jogo e sairmos com a vitória", finalizou.

A Seleção Brasileira tem compromisso marcado nesta quinta-feira (31). Às 21h45, a Canarinho enfrenta o Equador em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo; o confronto acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.