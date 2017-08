Marcelo é escolhido como capitão da Seleção para partida contra o Equador

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Algo comum na Seleção Brasileira de Tite é o rodízio de jogadores que levam a braçadeira de capitão no seu braço. Para a próxima partida, contra o Equador na Arena do Grêmio, na próxima quinta-feira (31), pelas Eliminatórias para Copa do Mundo, o treinador definiu que o lateral Marcelo terá a responsabilidade de assumir esse posto. O jogador do Real Madrid vai ser o oitavo jogador diferente a ser capitão da equipe.

Desde a partida contra o mesmo Equador, em Quito, há um ano, Miranda, Daniel Alves, Renato Augusto, Filipe Luís, Fernandinho, Thiago Silva e Philippe Coutinho haviam sido os capitães da equipe. A ideia de Tite é fazer com que o maior número de jogadores possível no elenco sinta essa responsabilidade para conseguir desenvolver um espírito de liderança.

A primeira convocação de Marcelo ocorreu em agosto de 2006, quando Dunga era o treinador. Fez sua estreia em junho de 2007, em amistoso contra a Turquia e desde então soma 47 partidas, marcando cinco gols pela amarelinha. Participou das Olimpíadas de 2008 e 2012, Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014. Essa vai ser a primeira vez que o atleta entrará em campo como capitão.

O atleta de 29 anos já participou de cinco partidas pelo Real Madrid nessa temporada e já soma duas assistências. Na última temporada, ele foi eleito como o melhor lateral-esquerdo do mundo pelo segundo ano consecutivo e por isso é um dos principais jogadores da seleção penta campeã do mundo.

Marcelo é um dos maiores jogadores da historia do Real Madrid e um dos atletas mais vitoriosos do futebol. Ao todo, conquistou três Champions League (2013-14, 2015-16 e 2016-17), dois Mundiais de Clubes (2014 e 12016), quatro Campeonatos Espanhóis (2006-07, 2007-08, 2011-12 e 2016-17), duas Copas do Rei (2010-11 e 2013-14) e três Supercopas da Espanha (2008, 2012 e 2017)