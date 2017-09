Miranda e Marcelo são cortados e Seleção convocará dois novos jogadores

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Após a vitória contra o Equador, na Arena do Grêmio, na última quinta-feira (31), a Seleção Brasileira sofreu duas baixas para a próxima partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, contra a Colômbia, em Barranquilla. Tratam-se do lateral-esquerdo Marcelo e do zagueiro Miranda. O coordenador técnico da Seleção, Edu Gaspar, já informou que os dois jogadores não estão mais concentrados com os outros jogadores e que chamará dois novos nomes para integrar o elenco em Manaus, onde a Seleção fará um treino aberto para a torcida.

“Já temos os nomes definidos em caso de emergência desde a convocação, mas primeiro precisamos falar com os jogadores, saber da disponibilidade deles e dos clubes. Assim que confirmarmos a viabilidade, divulgaremos.” – explicou Edu Gaspar.

Marcelo foi cortado pelo terceiro cartão amarelo (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O lateral do Real Madrid, em seu primeiro jogo como capitão da Seleção Brasileira, tomou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir uma suspensão automática na próxima partida: “Quando estou jogando, nem penso nisso (cartão amarelo). Penso em dar o máximo. A gente não pode perder um jogo ou sofrer um gol por causa de um cartão amarelo. Então, é difícil se controlar” – disse.

A situação de Miranda é bem mais complicada. Ainda no primeiro tempo da partida contra o Equador, o zagueiro se chocou com o goleiro Alisson após um cruzamento em uma falta da equipe adversária e caiu no chão com as mãos à cabeça. Durante o intervalo da partida, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, analisou o jogador e confirmou o quadro de concussão e de perda de memória. Desse jeito, o atleta da Internazionale nem voltou para a partida, sendo substituído por Thiago Silva.