Alex Sandro e Jemerson são convocados para Seleção nos lugares de Miranda e Marcelo

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nesta sexta-feira (1º), o técnico Tite anunciou a convocação do zagueiro Jemerson e do lateral-esquerdo Alex Sandro para a Seleção Brasileira, substituindo os dois desfalques após a partida contra o Equador: o zagueiro Miranda foi cortado devido ao quadro de concussão, e o lateral Marcelo foi suspenso ao receber o terceiro cartão amarelo.

Ambos os jogadores escolhidos para defender a Amarelinha se apresentarão e treinarão com a equipe nesse fim de semana, em Manaus. Depois, viajarão para Barranquilla junto ao restante do grupo, onde enfrentarão a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na terça-feira (5), às 17h30 (de Brasília).

Atual jogador da Juventus, Alex Sandro já havia disputado sete partidas pela Seleção. No entanto, essa pode ser a primeira vez que o lateral joga em uma partida oficial, visto que todos os seus jogos foram amistosos. Jemerson, do Monaco, também já entrou em campo vestindo a camisa canarinho, mas apenas uma vez.

Mesmo com a convocação desses dois atletas, Tite não deve usá-los na escalação inicial do próximo jogo. As vagas deixadas por Miranda e Marcelo devem ser ocupadas por Thiago Silva e Filipe Luís, respectivamente, que já tem mais experiência na equipe nacional.

Com 36 pontos em 15 rodadas, a Seleção já está garantida na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Além disso, também conquistou o primeiro lugar das Eliminatórias. Ainda faltam três jogos para o fim da competição, em que o Brasil enfrentará Colômbia, Bolívia e Chile.