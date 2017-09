Seleção Brasileira treina na Arena da Amazônia diante de 36 mil torcedores

Foto: Lucas Figueiredo /CBF

A Seleção Brasileira realizou neste sábado (2), na Arena da Amazônia, o primeiro treinamento visando a partida contra a Colômbia, na próxima terça-feira (5), em Barranquilla, pelas Eliminatórias da América do Sul. Assim como em 2016, a atividade na capital amazonense foi aberta ao público, e contou com 36.125 mil torcedores acompanhando o trabalho comandado pelo técnico Tite. No último ano, cerca de 15 mil pessoas estiveram no estádio prestigiando o time verde e amarelo.

Apesar da mudança de horário – marcado incialmente para as 16h, depois alterado para 18h, mas só teve início por volta das 19h – o público aclamou os jogadores e o técnico Tite. Os torcedores trocaram um quilo de alimento não perecível pelo ingresso da atividade. Todos os mantimentos arrecadados serão doados a 11 instituições de caridade de Manaus.

Com exceção de Marcelo e Mirada, cortados na última sexta-feira, os jogadores que já estavam concentrados participaram do treino. Alex Sandro, convocado no lugar do lateral-esquerdo do Real Madrid, se juntou ao grupo. Já o zagueiro Jemerson é aguardado até o fim da noite deste sábado. O defensor do Monaco teve um problema de conexão no voo entre Lisboa-Manaus.

“É sempre um orgulho, sempre uma honra estar aqui representando o Brasil, representando a todos. Óbvio que recebi essa notícia, esse chamado com muita felicidade”, disse Alex Sandro em sua chegada.

Neymar, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus foram os jogadores mais ovacionados durante o treinamento aberto. Na atividade, os titulares treinaram em separado dos reservas. Os jogadores formaram uma roda no círculo central do campo e cada toque na bola a torcida manauara aplaudia. No final, os atletas chutaram bolas na direção da arquibancada, como forma de presentear os torcedores.

O último treinamento em solo brasileiro será realizado neste domingo, novamente na Arena da Amazônia. Contudo, a atividade será fechada ao público. Em seguida, a delegação brasileira embarcará rumo a Barranquilla, onde enfrentará a Colômbia na terça-feira, às 17h30 (de Brasília).