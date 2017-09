Frente a frente mais uma vez, Brasil e Colômbia remontam sequência de confrontos polêmicos

Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte VAVEL Brasill

Brasil e Colômbia, na história do futebol latino-americano, nunca apresentaram fortes indícios de rivalidade. No entanto, os últimos encontros entre brasileiros e colombianos foram marcados por confusões dentro das quatro linhas. Paradoxalmente, em 2016, a Colômbia deu um grande exemplo de fraternidade esportiva em relação ao trágico acidente aéreo evolvendo a equipe da Chapecoense.

Agora, as seleções se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, nesta terça (5), às 17h30. Já classificado, o Brasil busca sua décima vitória consecutiva sob comando de Tite. Já a Colômbia, vice-líder, vai em busca de sua classificação para o mundial. Com isso, a VAVEL Brasil relembra os últimos - e quentes - confrontos entre as duas equipes.

Copa do Mundo 2014: Com joelhada em Neymar, Brasil bate Colômbia e avança à semifinal

Com a Arena Castelão recebendo mais de 60 mil torcedores, a Seleção Brasileira, na época comandada por Felipão, recebeu a Colômbia em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2014. Com gols de Thiago Silva e David Luiz, o Brasil bateu os colombianos por 2 a 0 e seguiu à semifinal, onde enfrentou a Alemanha.

No entanto, os gols dos zagueiros foram apagados e deram lugar às lágrimas. Lágrimas do principal jogador da seleção, que se tornaram, de alguma maneira, lágrimas de todos os brasileiros. Aos 41 minutos do segundo tempo, Neymar recebeu uma joelhada nas costas de Zúñiga, saiu de campo na maca e foi levado para o hospital, onde soube que ficaria de fora da fase decisiva da Copa do Mundo sediada em seu país.

Em amistoso, Brasil vence Colômbia com golaço de Neymar

Curando a "ressaca" pós Copa do Mundo, em setembro de 2014, o Brasil enfrentou a Colômbia em amistoso realizado nos Estados Unidos. No primeiro jogo sob o comando de Dunga, a Seleção Brasileira bateu os colombianos por 1 a 0, com um golaço de falta de Neymar, recuperado de lesão. No entanto, novamente, o que repercutiu de maneira negativa foram as sucessivas faltas violentas e um festival de cartões amarelos.

Pela Copa América, Brasil perde para Colômbia e Neymar é suspenso

A derrota por 1 a 0 para a Seleção Colombiana não foi o pior da noite para os brasileiros. Após o gol de Murillo no primeiro tempo, Neymar tomou seu segundo cartão amarelo, tirando-o do confronto seguinte. Mas, a noite apagada do camisa 10 ficou ainda pior quando, ao término da partida, acertou bolada em Armero, envolveu-se em confusão com Murillo e Bacca, e acabou expulso. Punido com quatro jogos de suspensão, o craque perdeu o restante do torneio e o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Na Olimpíada, Brasil vence Colômbia, em casa, por 2 a 0

Novamente em casa. Novamente vitória por 2 a 0. Novamente uma partida com muitas provocações e cartões. Na Arena Corinthians, os colombianos foram duros nas faltas, principalmente em cima de Neymar, o que culminou em seis cartões amarelos para os visitantes. Mas, diferente do último confronto entre as seleções, naquela partida, o camisa 10 estava em uma noite inspirada. A Seleção Brasileira venceu o rival por 2 a 0 e garantiu vaga na semifinal do futebol olímpico com belos gols de Neymar e Luan.

Jogo da amizade: duelo é marcado por solidariedade dentro e fora de campo

No Nilton Santos, diferente do habitual, os brasileiros não ecoram o famoso cântico "Eu, sou brasileiro... Com muito orgulho, com muito amor". Mas sim, o canto que ficou conhecido no Brasil e no mundo: "Vamo, vamo Chape". Após tragédia envolvendo a equipe da Chapecoense em 2016, Brasil e Colômbia obtiveram um grande laço afetivo. Os colombianos deram, talvez, a maior demonstração de fair play ao homenagear, por diversas vezes, o clube e todos as vítimas do acidente aéreo envolvendo a equipe de Santa Catarina.

Como forma de retribuição, Brasil e Colômbia realizaram o "Jogo da amizade", no Nilton Santos. O duelo, obviamente, não teve o caráter competitivo que as seleções, em um torneio, poderiam mostrar. Mas, a seleção canarinho venceu os colombianos por 1 a 0, com gol de Dudu, em uma partida repleta de emoção.

Agora, pelas Eliminatórias, Colômbia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira, às 17h30, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla.