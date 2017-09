Jogo Colômbia x Brasil ao vivo online pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018

Leitor amigo da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão Colômbia x Brasil ao vivo online.

O Brasil já está classificado e até garantido na primeira colocação. A Colômbia briga por uma das vagas e quer se manter no G4 da tabela. Tentará quebrar longa sequência de vitórias de Tite com a Seleção e terá apoio total da torcida.

Nesta tarde, a Seleção Brasileira visita a Colômbia em mais um duelo valendo vaga na Copa do Mundo da Rússia 2018.

Os dois times também se enfrentaram naquele que foi o jogo da amizade. Após o acidente com o avião da Chapecoense, Brasil e Colômbia montaram times caseiros para um amistoso no Rio de Janeiro visando ajuda aos familiares das vítimas. Brasil venceu por 1 a 0.

A equipe colombiana foi a primeira a vazar a defesa brasileira de Tite. No duelo de ida, em Manaus, Marquinhos marcou contra naquele que foi o primeiro tento contra.

Duas mudanças em relação ao time que derrotou o Equador em Porto Alegre são certas. O zagueiro Miranda, lesionado, e Marcelo, suspenso, foram cortados da relação e sendo substituídos por Jemerson e Alex Sandro, respectivamente. Na defesa, quem ganha um espaço é Thiago Silva, enquanto Filipe Luís vai para a lateral.

Colômbia x Brasil ao vivo

Ainda que já tenha a vaga na Copa do Mundo e a liderança assegurada, a Canarinho tentará manter a boa fase.

Motivado. Assim vai o Brasil para o décimo jogo sob o comando de Tite nas Eliminatórias, tentando manter a invencibilidade com o técnico. De 12 confrontos pela Seleção, foram 11 vitórias - nove no classificatório - e um empate, sendo duas sobre os colombianos.

Ciente da boa fase vivida por Neymar, inclusive na Seleção, o treinador dos Cafeteros vai reforçar a marcação individual com o lateral-direito Arias.

Desfalques no empate sem gols contra a Venezuela, James Rodríguez e Téo Gutiérrez se recuperam de lesão sofrida durante a pré-temporada. James é mais cotado de iniciar entre os reservas, com Chará seguindo de titular, enquanto que Téo recupera a vaga no time, atuando junto a Falcao.

Apesar de ainda não haver uma definição de quem vai a campo, o técnico José Pekerman sabe que tem o mistério como principal trunfo.

Visando aproximação de vaga ao Mundial da Rússia, a Colômbia tem a objetivo de dar fim ao tabu histórico do Brasil e superar baixas que são de suma importância à equipe titular.

Na última partida, a Amarelinha duelou com o Equador na Arena do Grêmio e bateu por 2 a 0, disparando na liderança com 36 pontos. Os Cafeteros, por outro lado, empataram sem gols contra a Venezuela e ficaram de vice-líderes com 25 pontos ganhos.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno, em Manaus, há cerca de um ano. Na Arena da Amazônia, a Canarinho passou por dificuldades, mas saiu com a vitória ao levar a melhor por 2 a 1.