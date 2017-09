Novos convocados, Jemerson e Alex Sandro são boas opções para o futuro

Google Plus

Foto: Hugo Alves/Editoria de Arte VAVEL Brasil

Com os cortes de Miranda e de Marcelo, o técnico Tite, da Seleção Brasileira, convocou Jemerson, zagueiro ex-Atlético-MG e que atualmente joga pelo Monaco, e Alex Sandro, lateral da Juventus, para o confronto contra a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da Rússia 2018, nesta terça (5).

Miranda precisou ser cortado após se chocar com o goleiro Alisson na partida contra o Equador e receber diagnóstico de concussão. Já Marcelo está suspenso por receber mais um cartão amarelo. Apesar da notória qualidade da dupla cortada, tanto Jemerson quanto Alex Sandro vêm mostrando um bom futebol, com atuações de destaque e muito seguras, que agora são comprovadas com o chamado de Tite.

Ex-Galo, Jemerson tem crescido na França

Atualmente com 25 anos, Jemerson saiu do Atlético-MG no início de 2016 por 11 milhões de euros e a cada jogo faz valer o preço pago por ele. Virou titular da equipe que desbancou o PSG na temporada passada, conquistou o título francês, fez 63 partidas e marcou 4 gols.

Forte na jogada aérea e com boa força física, vem aprimorando o seu jogo e se tornando cada vez mais um zagueiro completo e que passa confiança aos companheiros e treinador.

Jemerson treina com a Seleção em Manaus | Foto: Raphael Alves/Getty Images

Sob olhares, Alex Sandro vem de boas temporadas no futebol internacional

Tendo saído um pouco mais cedo do Brasil, Alex Sandro - formado no Atlético-PR – já está na Europa desde 2011, quando trocou o Santos pelo Porto por quase 10 milhões de euros. Quatro anos depois viraria reforço da Juventus por 26 milhões de euros. E não decepcionou.

Foi bi-campeão nacional pelo Porto, bi pela Juve e também conquistou duas Coppa Italia. Desde que chegou ao futebol italiano, vem sendo alvo de gigantes europeus a cada janela de transferência. Com suas características muito mais aprimoradas, defende e ataca com equilíbrio, o que é um ponto forte para o time de Tite.

Alex Sandro atuando pela Juventus | Foto: Claudio Villa/Getty Images

Perspectivas

Com um futebol que cada vez mais exige do físico dos atletas, Miranda (33), Thiago Silva (33), Filipe Luís (32) e Marcelo (29) já estão se aproximando do final de ciclo na Seleção Canarinho, o que significa que novas vagas surgirão para jogadores mais novos.

Alex Sandro já é um jogador consolidado no cenário europeu e Jemerson vem conquistando o seu espaço. Ambos demonstraram que têm qualidade para continuarem em um bom ritmo e evoluindo. Disputam a Uefa Champions League, um dos campeonatos mais fortes do mundo em equipes de altíssimo nível.

A frequência nas convocações trará a eles a experiência necessária para se tornarem titulares com a camisa amarelinha. Em 9 meses teremos a Copa do Mundo da Rússia e depois, com a conquista do título ou não, um novo período se inicia para jogadores, técnico e comissão técnica.

Em uma provável renovação, Alex Sandro e Jemerson estão bem encaminhados para conquistarem seus lugares para representarem o Brasil com a bola nos pés.