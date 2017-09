Tite explica mudanças na Seleção: "Queremos formar uma equipe forte"

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Já em Barranquilla, onde nesta terça-feira (5) a Seleção Brasileira vai enfrentar a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa de 2018, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva. O treinador comentou sobre o desempenho da equipe e das mudanças que promoverá no time. Apesar da classificação para o Mundial com quatro rodadas de antecedência, Tite rechaçou qualquer comodidade por conta da boa situação.

“Estamos classificados e muito orgulhosos. Zona de conforto só existe para quem já conquistou alguma coisa. Apenas nos habilitamos a estar na Copa, é um passo. É zona de confiança, de pegar algo muito difícil de conseguir e manter o nível de desempenho. É uma zona de amadurecimento, de crescimento. Queremos formar uma equipe forte”, declarou.

Para o duelo desta terça-feira, o técnico confirmou duas mudanças na equipe, além das obrigatórias: Thiago Silva e Felipe Luís assumiram as vagas de Miranda e Marcelo - cortados. As novidades são Fernandinho e Roberto Firmino nos lugares de Casemiro e Gabriel Jesus, respectivamente. Tite afirmou que o objetivo é fortalecer o elenco.

“A resposta é o fortalecimento da equipe. Mantendo posições e funções, mas com pequenas diferenças de características. Estamos falando de Firmino muito bem no Liverpool, assim como Fernandinho e Jesus no City, Casemiro no Real, Thiago Silva no PSG.

Buscamos a consolidação da equipe, não sei o que vai acontecer lá na frente. O jogo de terça será entre as duas melhores equipes da zona de classificação. Foi muito difícil enfrentar a Colômbia em Manaus. O segundo tempo foi muito equilibrado, de nível técnico altíssimo”, frisou.

Philippe Coutinho entrou apenas na segunda etapa do jogo contra o Equador, na última quinta. Apesar do pouco tempo em campo, o jogador deu o dinamismo que o técnico esperava ao meio-campo da Seleção. Além disso, Coutinho marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 na Arena do Grêmio. Mesmo com a boa partida, o meia-atacante continuará no banco. Tite explicou o porquê.

“Willian permanece, foi bem no outro jogo. Coutinho está fisicamente para jogar 90 minutos. Posso contar com ele em parte da partida. Está bem fisicamente, mas tecnicamente é diferente. Ele ficou um bom tempo sem jogar”, disse.

Com as mudanças, o Brasil vai a campo com a seguinte escalação: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Fernandinho; Willian, Paulinho, Renato Augusto e Neymar; Roberto Firmino.

Líder das Eliminatórias da América do Sul com 36 pontos, a Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, segunda colocada, com 25, nesta terça-feira (5), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.