Brasil empata com Colômbia e Tite perde 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, disputada no Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia

Vivendo boa fase sob comando de Tite, o Brasil visitou a Colômbia na tarde desta terça-feira (5) no estádio Metropolitano, em Barranquilla. A partida, na 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, foi bem equilibrada e ficou no empate por 1 a 1, com o técnico da Seleção Brasileira perdendo 100% de aproveitamento no qualificatório. Willian fez pela Amarelinha, enquanto Falcao García descontou.

Após a igualdade fora de casa, a Canarinho chega ao décimo jogo sem perder e vai aos 37 pontos, podendo igualar recorde da Argentina para a Copa de 2002 na pontuação - 43 pontos - da liderança. Os Cafeteros, por outro lado, veem a vice-liderança ameaçada pelo Uruguai - encara o Paraguai às 21h no Defensores del Chaco - ao ter 26 pontos ganhos, dois a mais que a Celeste.

As equipes voltam a jogar, pela 17ª rodada do classificatório, somente no próximo mês e ainda sem a data e horário definidos. Os brasileiros encaram a Bolívia, em La Paz, já os colombianos receberão o Paraguai em estádio indefinido até o momento, aguardando a oficialização por parte da Conmebol.

Willian marca golaço e Brasil sai à frente

Apesar de jogarem por objetivos distintos, as equipes começaram com muito equilíbrio, buscando espaços para furar o bloqueio defensivo. A Colômbia, que entrou com James Rodríguez entre os titulares após ser dúvida, tentou ir para cima, enquanto que o Brasil apostou nos contra-ataques na tentativa de surpreender.

Mesmo assim, quem teve a determinação de sair ao ataque primeiro e criou a primeira boa oportunidade da partida. Por meio de uma falta, o lateral-direito Daniel Alves encheu o pé à distância e a bola desviou na barreira antes de sair pela linha de fundo, mas a arbitragem desprezou e deu tiro de meta.

Nem com o equilíbrio em campo os times deixaram de atacar, contudo os colombianos tentaram ir ao setor ofensivo para demonstrar que ter o fator casa era importante. Fernandinho saiu jogando errado e James tabelou com Cardona, porém finalizou fraco e Alisson defendeu seguro no meio da barra.

Golaço do meia Willian nos minutos finais deixa Brasil em vantagem (Foto: Raul Arboleda/AFP/Getty Images)

Sem medo de ser feliz, a Canarinho continuou sem intimidar dentro de campo e voltou a assustar a torcida presente ao Monumental. Neymar tentou invadir a área em velocidade e foi desarmado parcialmente, no entanto o rebote sobrou com Roberto Firmino. O atacante arrematou cruzado e Ospina tirou com a ponta dos dedos, intervindo na jogada.

Pouco tempo depois, os mandantes mantiveram boa postura e deram um susto nos brasileiros. Após levantamento na pequena área, Thiago Silva se antecipou a Falcao García e acabou testando ante seu próprio patrimônio, entretanto o arqueiro estava atento ao lance e cortou para escanteio.

Usando sua principal arma no confronto, a Amarelinha teve outro bom momento e criou um dos melhores durante a etapa inicial. Em contra-golpe veloz, o camisa 10 deixou Arias para trás e avançou em liberdade para cruzar na área. O cruzamento ainda desviou em Zapata antes que Firmino tentasse completar, todavia o árbitro não marcou o escanteio.

Mantendo a intensidade do meio para frente, a Seleção Brasileira teve mais empenho e criatividade, sendo recompensada nos minutos finais. Depois de lançamento em profundidade, Neymar encostou na entrada da área e Willian apareceu sozinho para finalizar de primeira. Com um belo chute, o meia-atacante acertou o ângulo e abriu o placar.

Colômbia empata, porém segue sem vencer Brasil nas Eliminatórias

Buscando corrigir os erros ofensivos no primeiro tempo, Pekerman fez uma mexida no setor, enquanto Tite optou por permanecer com os 11 que iniciaram. Cuadrado, que pouco apareceu e ajudou no ataque, foi substituído e deixou o campo para a entrada de Chará com a tentativa de dar mais qualidade à armação.

Melhor postada dentro das quatro linhas, a Colômbia seguiu indo para cima e procurou espaços para furar o bloqueio do Brasil. Mais criativos no embate, os donos da casa conseguiram chegar ao empate. Arias foi servido por James na direita e cruzou com perfeição na pequena área. Falcao García se antecipou bem a Marquinhos e cabeceou tirando de Alisson.

Cafeteros acham empate no segundo tempo e quebram série de vitórias de Tite (Foto: Divulgação/Colômbia)

Empolgados pelo empate conquistado ante a torcida, os Cafeteros não abdicaram de atacar e tiveram uma boa oportunidade para fazer o seu segundo gol. Apesar de ter ficado sem ângulo, James Rodríguez bateu falta rasteira buscando surpreender o camisa 1 brasileiro e mandou na trave.

Pouco depois, a Amarelinha mostrou que não estava entregue no jogo, tendo duas oportunidades para voltar a ficar em vantagem. A primeira veio quando Roberto Firmino recebeu cruzamento e cabeceou para a defesa tranquila do arqueiro. Em seguida, Paulinho arrancou livre por meio da marcação e emendou uma bomba, dando o susto em Ospina. Os técnicos até realizaram outras mudanças em suas equipes do meio para o fim, entretanto não surtiu efeito e o resultado igualado não teve alteração.