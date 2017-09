Fernandinho destaca carinho do colombianos: "São muito parecidos com os brasileiros"

Peça-chave no City, Fernandinho é concorrente para a posição de Casemiro na seleção (Foto: Gabriel Aponte/Getty Images)

Após o empate da Seleção Brasileira por 1 a 1 contra a Colômbia, em Barranquilla, o Brasil perdeu os seus 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2018, mesmo com o passaporte carimbado para a Rússia. A Canarinho soma nove vitórias, faltando duas rodadas para o término da fase classificatória.

Com uma partida que foi marcada por um belo gol do atacante William, e até a invasão de um cachorro dentro de campo no primeiro tempo, é inegável que a torcida colombiana tem uma ligação afetiva com os brasileiros, e vice-versa. Há alguns meses, no fatídico acidente que envolveu a delegação da Chapecoense, os colombianos se solidarizaram com toda a nação tupiniquim, prestando homenagens e indo além, abdicando do título da Copa Sul Americana, em um gesto que marcou o mundo todo.

Relacionado pelo técnico Tite para substituir Casemiro, o volante Fernandinho comentou sobre a recepção da torcida para com os brasileiros.

"Decorrente do que aconteceu com o acidente da Chapecoense o povo colombiano mostrou ser muito parecido com o brasileiro, muito acolhedor. Isso é muito gostoso, podemos dizer que somos irmãos", lembrou Fernandinho.

Somando 37 pontos, a seleção Canarinho ainda tem mais dois confrontos para encerrar a sua trajetória rumo à Copa da Rússia, contra a Bolívia, na altitude de La Paz, e diante do Paraguai, em São Paulo.