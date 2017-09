Willian valoriza postura da Seleção Brasileira em empate: "Queríamos a vitória, mas o time jogou bem"

Foto: Lucas Figueiredo /CBF

Nesta terça-feira (5), em Barranquilla, a Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com a Colômbia, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Com o resultado, o Brasil perdeu os 100% de aproveitamento na competição na “era Tite”, quebrando uma série de nove vitórias consecutivas. No entanto, com a classificação garantida para a Copa do Mundo, Willian valorizou o ponto conquistado fora de casa.

Em um primeiro tempo onde o equilíbrio deu o tom ao jogo, a Seleção Brasileira chegou ao gol quando todos já aguardavam o intervalo. Aos 46 minutos, Dani Alves lançou Neymar, que ajeitou uma bonita bola para Willian. De primeira, o camisa 19 acertou um belo chute no ângulo de Ospina, que nada pôde fazer. O jogador do Chelsea declarou ter marcado o seu gol mais bonito pela Canarinho.

“Acho que esse foi o gol mais bonito que fiz pela Seleção. Tive a felicidade de pegar bem na bola e fazer o gol. Jogar aqui é difícil. Queríamos a vitória, mas o time jogou bem”, comentou.

O forte calor em Barranquilla também foi destaque. No início do jogo os termômetros marcavam 37ºc no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez. Tal condição climática levou a partida a ter duas paradas técnicas, uma em cada tempo para reidratação dos atletas. Willian falou sobre a situação.

“Fazia tempo que eu não jogava nesse horário num lugar quente como a Colômbia. Jogamos na Europa nesse horário, mas é bem diferente. Aqui é muito calor. Na Europa faz frio, é mais tranquilo. Criamos algumas chances, mas aqui é difícil jogar, o campo dificulta, o gramado é seco, a bola quica bastante. Mas pela luta e pelo empenho, estamos de parabéns”, disse.

Líder das Eliminatórias da América do Sul com 37 pontos, o Brasil volta a campo somente em outubro, para enfrentar a Bolívia, em La Paz. O último compromisso pelas Eliminatórias será diante do Chile, no dia 10 de outubro, na Arena Palmeiras, em São Paulo.