Fifa define critério e Brasil será cabeça de chave na Copa do Mundo de 2018

Nesta quinta-feira (14) a FIFA confirmou que assim como aconteceu nas duas últimas edições, os cabeças de chave da Copa do Mundo de 2018 serão escolhidos a partir do ranking de outubro, que será divulgado em 16/10. Já com a Rússia (o país sede) os sete primeiros colocados do ranking da Fifa serão os cabeças no sorteio dos grupos, em 1º de dezembro, em Moscou. Desta firma, o Brasil, segundo no ranking, já está confirmado como cabeça de chave na Copa.

No ranking divulgado pela entidade, a Alemanha assumiu a primeira colocação, ultrapassando o Brasil. Os alemães ainda não estão classificados para a Copa. Portugal e Argentina, terceiro e quarto do ranking respectivamente, ainda podem ficar fora da Copa do Mundo. Quinta colocada, a Bélgica já está classificada e provavelmente também será cabeça.